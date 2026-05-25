「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。楽天のキーマンは荘司康誠投手（２５）。今季は初の開幕投手を務め、エースへの道を進んでいる右腕が、チームを押し上げていく。

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進化を遂げている荘司がチームを上昇気流に乗せる。今季は初の開幕投手を任され、見事に白星。ここまで８試合に登板して４勝４敗、防御率３・８６の成績を残している。キャリアハイに並ぶ５勝に早くも王手。ペナントの行方を左右する交流戦でさらに加速したい。

特筆すべきは高い奪三振能力にある。ここまで４９回を投げて、５６三振。イニングを上回るペースで三振を奪っている。１５０キロを超える直球、スプリット、カットボールはいずれも空振りが取れる球種。「（三振数の）要因はあまり分かんないですけど、自分の状態が良ければ三振が増える。バッターを選ばずに狙った時に三振を取れたりというのはあるので、そこに関してはすごく手応えを感じてます。全球種バランスよく、強く投げれてるのが一番かな」と語る。

投球だけでなくバットにも注目が集まる。立大時代は好投手が集う東京六大学リーグで３本塁打をマークした。プロ入り後は交流戦の時期に離脱していることが多く、まだ２打席のみで無安打。セ・リーグ主催の試合では投手が打席に立つが、来季から両リーグがＤＨ制となるだけに、“ラスト打席”となる可能性がある。「楽しみです。最後なので初ヒット、初ホームランを狙いたい」と不敵に笑った。スケールの大きい背番号１９が投打での活躍で勝利へといざなう。

◆荘司 康誠（しょうじ・こうせい）２０００年１０月１３日、新潟市生まれ。２５歳。新潟明訓、立大を経て２２年ドラフト１位で入団。１８９センチ、８６キロ。右投右打。背番号１９。

◆楽天の交流戦日程

▽５月２６〜２８日 中日（バンテリンドーム）

▽２９日〜３１日 ヤクルト（楽天モバイル最強）

▽６月２〜４日 ＤｅＮＡ（横浜）

▽５〜７日 阪神（甲子園）

▽９〜１１日 巨人（楽天モバイル最強）

▽１２〜１４日 広島（マツダスタジアム）