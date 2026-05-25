《NEW♡》こりゃ期待大ーーーッッ！！！【ローソン】の「コラボスイーツ」がアツい

【ローソン】から、名店とコラボしたUchi Caféスイーツが登場しました。甘いもの好きなら見逃せない「コラボスイーツ」をチェックしてみましょう。

抹茶を使ったビスケットサンド

老舗お茶ブランド【森半】とコラボした「Uchi Café × 森半 濃い抹茶しっとりビスケットサンド」\297（税込）。抹茶クリームの緑色が印象的で、和の雰囲気を感じられるビジュアルです。ビスケットでクリームをサンドしていて、自分へのご褒美スイーツにもおすすめ。抹茶好きならつい手が伸びてしまいそうなスイーツは、麦茶やほうじ茶と合わせて食べてみるのもアリかも。

抹茶づくしのドーム型スイーツ

ドーム型のフォルムがが目を引く「Uchi Café × 森半 ショコラドーム 抹茶」\322（税込）。中には抹茶ミルククリームと抹茶ソースが入っています。@masaki_19740913さんによると「クリームがなんとなく不思議な感じの食感」とのこと。抹茶の味わいとともに、食感も楽しんでほしい一品です。

八天堂とのコラボスイーツにも注目！

くりーむパンで有名な【八天堂】とのコラボスイーツ。クレープ生地でカスタードクリームとホイップ、バナナを包み込んだ「Uchi Café × 八天堂 カスタードバナナクレープ」\329（税込）です。やさしい口当たりを楽しめそう。コーヒーや紅茶と合わせて、ゆったりとおやつタイムを楽しんでみて。

いいサイズ感のコラボ大福

大福生地でカスタードムースとカスタードソースを包んだ「Uchi Café × 八天堂 カスタード大福」\225（税込）。@masaki_19740913さんは「ちょうどいい大きさで美味しい」とコメント。ころんとした見た目も可愛くて、手土産としても選びやすそうです。

ファンにはたまらないローソンのコラボスイーツ、気になった人はぜひチェックしてみて。

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※こちらの記事では@oyatsu_panpon様、@masaki_19740913様、@nyancoromochi_sweets_blog様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Aoi.S