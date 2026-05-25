タレントのマツコ・デラックスが２５日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。自分自身についての率直な思いを明かす一幕があった。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは我ながらキモいと思ったことがありますか？」について聞かれると「キモいですよ、それは。存在自体が。いっこうに慣れずにいますよ、自分に」と自虐的に話し出したマツコ。

ＭＣの大島由香里アナウンサーが「そういうものですか？」と聞くと「そういうものですよ」と即答。「こんな、だって…。こんな太ってて女装癖まであって。すごい生物よね」と自ら口にしたところで大島アナに「どのタイミングでビックリするんですか？ 自分を見て」と聞かれると「日々ですよ。だって、どんなにカッキーがシーサー寄りだとしても、やっぱ、シーサー寄りの人間じゃないですか？」とＭＣの垣花正の名前を出したマツコ。

「あたしはもう、そこは突き抜けてるなって自我は自分でもありますので。だから、特殊な人間だなあって自分で思います。そこは身の程知らずじゃないんですよ。常に冷静にそう思ってますから」と続けていた。