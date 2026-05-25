Lu Ban

アユートは、Noble Audioの有線ユニバーサルイヤフォンのコンセプトモデル「Lu Ban」(ルー・バン)を、5月29日に発売する。価格は220,000円。

Lu Banは、中国の伝説的な名工・魯班(ルー・バン)から着想を得て開発された。外観デザインは精密な造りと素材への敬意を体現しており、シェルは構造的な安定性と独特の木目模様から選ばれたココボロウッドと、高精度の3Dプリント樹脂製インターナルフレームを組み合わせて作られている。

内部には、10mmの木製複合振動板を採用したダイナミックドライバーと、新たに開発した2基のスーパーマグネティック・プラナードライバーによるハイブリッド3ドライバー構成を採用。自然な共鳴特性と音色を持つ木製複合素材を振動板に組み込むことで、制御された深く質感豊かな低音を実現したという。

従来の平面駆動方式を大きく上回る進化を遂げたという2基のスーパーマグネティック・プラナードライバーの構造には、新世代の超高磁力ネオジム鉄ホウ素素材を採用し、精密に制御された銅成分を加え磁束の安定性と効率を最適化。過渡応答の高速化、微細なディテールの再現性向上、高域の精度強化を実現した。

「高域はギラつくことなく滑らかに伸び、複雑な楽曲でもレイヤー構造が保たれ、情報量の多い録音でも破綻せずに明瞭さを維持。木製複合ダイナミックドライバーが重厚さと音楽性を担う一方で、デュアル・スーパーマグネティック・プラナードライバーはスピードと技術的な正確さをもたらす。両者が組み合わさることで、自然な音色と分析的な精密さが調和した、一体感のあるハイブリッドサウンドが完成する」という。

ケーブルは着脱式で、2pinコネクターを採用。入力プラグは4.4mmバランスプラグを搭載。高純度OCC銀メッキ4芯編み込みケーブルを採用。感度は108dB。インピーダンスは27Ω。

イヤーピースは、シングルフランジのシリコンイヤーピースを3ペア(S/M/L)、ダブルフランジシリコンイヤーピース3ペア(S/M/L)、レギュラーフォームイヤーピース3ペア(S/M/L)を同梱。クリーニングツール、キャリングケースも付属する。