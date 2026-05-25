よしもと福岡、常設劇場6周年で「6大企画」決定 エバース、ロングコートダディら登場へ【企画一覧】
福岡県の吉本興業常設劇場「よしもと福岡 大和証券劇場」が、今年7月に6周年を迎えることに感謝を込め、キャンペーン『フクゲキRockに6周年！〜爆夏Thank You大作戦〜』（7月1日〜31日）の開催が決まった。
【写真】よしもと福岡劇場、6周年を盛り上げるメンバーたち
期間中は、「福岡よしもとお笑いライブ」に来場者に6周年オリジナルステッカーをプレゼントするほか、人気芸人と福岡芸人のフォトが当たる「ROCKな夏のLOCK解除チャレンジ」を実施するなど、6大企画を用意。よしもと福岡劇場を代表するネクストメンバー8組がキャンペーンリーダーとなり、企画を熱く盛り上げていく。
また、7月25日にはエバースやロングコートダディなどの人気芸人が福岡劇場に出演する「6周年特別公演『FUKUOKA ネクストライブSP！』」を開催。7月26日には、劇場メンバーが大集合する3時間イベント「6周年特別公演『FUKUGEKI 6（ROCK）SUMMER FES 〜ネクストメンバーのパンクは鳴りやまねぇ！胸騒ぎの夜に聞けい！魂の叫びで危機を突破する2026！ダサいとは言わせない！ザ・爆夏大作戦!!〜』」を開催する。
■キャンペーン『フクゲキRockに6周年！〜爆夏Thank You大作戦〜』
開催期間：2026年7月1日（水）〜7月31日（金）
キャンペーンリーダー＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
※芸歴10年目以下のフクゲキメンバーによるネタバトルを勝ち上がった上位8組の“ネクストメンバー”が6周年キャンペーンを盛り上げる。
6大企画
1）劇場ロビーが6周年の特別装飾に
2）「福岡よしもとお笑いライブ」来場者に6周年オリジナルステッカーをプレゼント（なくなり次第終了）
3）キャンペーンリーダーのオリジナルグッズ発売
4）人気芸人と福岡芸人のフォトが当たる「ROCKな夏のLOCK解除チャレンジ」（フォトがなくなり次第終了）
5）フクゲキメンバー総勢50人による「やるって言ったよね?! 限界ギリギリ！魂の有言実行選手権」→フクゲキメンバーがそれぞれ自分が頑張れる最大のことを宣言して投票を行い、1位になった人は宣言を実行
6）6周年特別公演『FUKUGEKI 6 SUMMER FES』『FUKUOKA ネクストライブSP！』開催
6周年特別公演『FUKUOKA ネクストライブSP！』
7月25日（土）開場19:15／開演19:30／終演21:00
ネクストメンバー＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
ゲスト＝ロングコートダディ、コロコロチキチキペッパーズ、エバース
6周年特別公演『FUKUGEKI 6（ROCK）SUMMER FES〜ネクストメンバーのパンクは鳴りやまねぇ！胸騒ぎの夜に聞けい！魂の叫びで危機を突破する2026！ダサいとは言わせない！ザ・爆夏大作戦!!〜』
2026年7月26日（日）開場18:15／開演18:30／終演21:30
ネクストメンバー（リーダー）＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
芸歴11年目以上のメンバー＝田中健二、サカイスト、メガモッツ、ツジカオルコ、メタルラック、しゃかりき、マサル、だいかん、気になるあの娘
2026年1月以降のフクセカバトル上位10位以上のセカンドメンバー＝メリコンドル、かば鴉、パフェ、やまんば、ラブちゃん、スポットライト、ショートケーキ、
超人パンダ、アイディアマラソン、外村、動物男児
【写真】よしもと福岡劇場、6周年を盛り上げるメンバーたち
期間中は、「福岡よしもとお笑いライブ」に来場者に6周年オリジナルステッカーをプレゼントするほか、人気芸人と福岡芸人のフォトが当たる「ROCKな夏のLOCK解除チャレンジ」を実施するなど、6大企画を用意。よしもと福岡劇場を代表するネクストメンバー8組がキャンペーンリーダーとなり、企画を熱く盛り上げていく。
■キャンペーン『フクゲキRockに6周年！〜爆夏Thank You大作戦〜』
開催期間：2026年7月1日（水）〜7月31日（金）
キャンペーンリーダー＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
※芸歴10年目以下のフクゲキメンバーによるネタバトルを勝ち上がった上位8組の“ネクストメンバー”が6周年キャンペーンを盛り上げる。
6大企画
1）劇場ロビーが6周年の特別装飾に
2）「福岡よしもとお笑いライブ」来場者に6周年オリジナルステッカーをプレゼント（なくなり次第終了）
3）キャンペーンリーダーのオリジナルグッズ発売
4）人気芸人と福岡芸人のフォトが当たる「ROCKな夏のLOCK解除チャレンジ」（フォトがなくなり次第終了）
5）フクゲキメンバー総勢50人による「やるって言ったよね?! 限界ギリギリ！魂の有言実行選手権」→フクゲキメンバーがそれぞれ自分が頑張れる最大のことを宣言して投票を行い、1位になった人は宣言を実行
6）6周年特別公演『FUKUGEKI 6 SUMMER FES』『FUKUOKA ネクストライブSP！』開催
6周年特別公演『FUKUOKA ネクストライブSP！』
7月25日（土）開場19:15／開演19:30／終演21:00
ネクストメンバー＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
ゲスト＝ロングコートダディ、コロコロチキチキペッパーズ、エバース
6周年特別公演『FUKUGEKI 6（ROCK）SUMMER FES〜ネクストメンバーのパンクは鳴りやまねぇ！胸騒ぎの夜に聞けい！魂の叫びで危機を突破する2026！ダサいとは言わせない！ザ・爆夏大作戦!!〜』
2026年7月26日（日）開場18:15／開演18:30／終演21:30
ネクストメンバー（リーダー）＝ザ・ローリングモンキー、中村圭太、むなかったん、太宰、山田流世、喜喜かいばしら、パスタとパスタ、パンたべる
芸歴11年目以上のメンバー＝田中健二、サカイスト、メガモッツ、ツジカオルコ、メタルラック、しゃかりき、マサル、だいかん、気になるあの娘
2026年1月以降のフクセカバトル上位10位以上のセカンドメンバー＝メリコンドル、かば鴉、パフェ、やまんば、ラブちゃん、スポットライト、ショートケーキ、
超人パンダ、アイディアマラソン、外村、動物男児