『マンガワン』4週連続、春の新連載企画スタート
小学館のコミックアプリ『マンガワン』にて、「第１話」を読むだけで１SPライフがもらえる、春の新連載キャンペーンがスタートした。また、各作品をお気に入り登録し、「第２話」もしくは「「第３話」も先読みすると、１作品あたり３SPライフがもらえ、最大で16SPライフがもらえる企画となっている。
【画像】面白そう！『マンガワン』春の新連載4作品のイラスト
■対象作品
5月24日（日）スタート
『まじめふまじめマジ恋路』
著者：立葵
隔週日曜日更新
〈ストーリー〉
エリート校とヤンキー校が合併！ぶつかりあう両校で、二人の関係にも波乱が…！？
5月30日（土）スタート
『タタキザサイドハッスル』
著者：岡田淳司
毎週土曜日更新
＜ストーリー＞
無法者たちの罪と罰。裏社会に駆ける、アウトキャスト・クライムアクション！
6月5日（金）スタート
『と〜ふのあわこ』
著者：福井セイ
毎週金曜日更新
＜ストーリー＞
将棋は天才、メンタルは最弱！？ トラウマで将棋を辞めた少女・あわこ。将棋部で始まる再起の青春女子将棋ストーリー！
6月11日（木）スタート
『女の子を天国に連れていくには』
著者：高見奈緒
隔週木曜日更新
＜ストーリー＞
あの死だけが どこか嘘みたいで…。「人は誰しもいつか死ぬんだよ」 余命一年の女子高生と友の死の真相を探る
【画像】面白そう！『マンガワン』春の新連載4作品のイラスト
■対象作品
5月24日（日）スタート
『まじめふまじめマジ恋路』
著者：立葵
隔週日曜日更新
〈ストーリー〉
エリート校とヤンキー校が合併！ぶつかりあう両校で、二人の関係にも波乱が…！？
『タタキザサイドハッスル』
著者：岡田淳司
毎週土曜日更新
＜ストーリー＞
無法者たちの罪と罰。裏社会に駆ける、アウトキャスト・クライムアクション！
6月5日（金）スタート
『と〜ふのあわこ』
著者：福井セイ
毎週金曜日更新
＜ストーリー＞
将棋は天才、メンタルは最弱！？ トラウマで将棋を辞めた少女・あわこ。将棋部で始まる再起の青春女子将棋ストーリー！
6月11日（木）スタート
『女の子を天国に連れていくには』
著者：高見奈緒
隔週木曜日更新
＜ストーリー＞
あの死だけが どこか嘘みたいで…。「人は誰しもいつか死ぬんだよ」 余命一年の女子高生と友の死の真相を探る
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