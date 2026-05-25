26日も関東から九州は広く夏日に。西日本を中心に30℃以上の真夏日になる所もありそうです。天気は西から下り坂となるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■26日も暑さ続く 福井・大阪31℃

26日(火)も全国的に平年より気温が高く、関東から九州では広く25℃以上の夏日になる予想です。30℃以上の真夏日になる所もあるでしょう。

26日(火)の予想最高気温は、高い順に、兵庫県の豊岡で33℃、京都府の舞鶴などで32℃、福井・京都・大阪・奈良・松江・鳥取などで31℃となっています。無理せず適切にエアコンを使用する、喉が渇く前に水分をとるなど、熱中症対策を心がけてください。

【26日(火)の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌13℃（＋1 6月中旬）

仙台16℃（＋4 6月中旬）

新潟16℃（-1 6月上旬）

東京18℃（＋2 6月中旬）

名古屋 20℃（＋1 6月中旬）

大阪21℃（＋2 6月下旬）

福岡22℃（＋1 6月下旬）

那覇26℃（±0 6月下旬）

【26日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌24℃（＋1 7月上旬）

仙台24℃（±0 6月下旬）

新潟26℃（＋4 6月下旬）

東京27℃（±0 6月下旬）

名古屋 27℃（-1 6月上旬）

大阪31℃（±0 7月上旬）

福岡26℃（-6 6月上旬）

那覇30℃（＋1 6月中旬）

■東北〜近畿は晴れ 九州・中国・四国は次第に雨

26日(火)は高気圧の中心がだんだんと東へ離れるでしょう。一方、西からは低気圧や前線が近づく予想です。また、北海道付近を気圧の谷が通過する見込みです。

日中は東北〜近畿で晴れるでしょう。北海道も晴れますが、午後は北部を中心に通り雨がある見込みです。また、夕方〜夜にかけては東日本の内陸でも、にわか雨があるでしょう。

九州や中国、四国では次第に雨雲が広がりそうです。九州は朝から雨の降る所がある見込みです。午前中晴れ間の出る中国、四国も午後は次第に雨が降り出すでしょう。夜にかけて西から雨の範囲が広がりますが、近畿は天気がもちそうです。

■奄美は26日にかけて雨強まる

奄美は26日(火)の朝にかけて活発な雨雲がかかる予想です。その後、夜にかけても雨が降ったりやんだりとなりそうです。

土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意をしてください。

■この先は大雨に注意 週末は一段と暑く

27日(水)〜28日(木)にかけては低気圧が日本海を北上し、南から湿った空気が流れ込みます。このため全国的に雨が降り、雨脚の強まる所もありそうです。九州では警報級の大雨となるおそれもあります。だんだんと蒸し暑くなっていくため、熱中症にもお気をつけください。

北日本は28日(木)〜29日(金)にかけて雨で、風が強まりそうです。特に29日(金)は北海道で暴風が吹き荒れ、荒れた天気となるおそれがあります。今後も最新の情報にご注意ください。

30日(土)〜31日(日)は広い範囲で晴れて暑くなりそうです。東北南部でも30℃くらいまで上がるでしょう。