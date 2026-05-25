俳優・坂東龍汰のInstagramが更新され、29歳の誕生日を迎えたことを報告する一連のオフショットが公開された。

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投稿には、白いTシャツ姿の坂東が「29」のキャンドルが灯ったケーキを掲げて笑う姿が切り取られている。温かなテーブルを背に弾けるような表情を見せる、祝福ムードたっぷりのカットだ。

続く写真には、お揃いの白Tシャツに身を包んだ仲間とテーブルを囲み笑い合う3ショットも。さらに、夜の街角で友人と肩を寄せ合い、見つめ合いながらほほ笑むカットも収められている。キャプションでは「Turn to 29」とシンプルに綴り、29歳という新たな節目を迎えた喜びを伝えている。コメント欄には「ばんちゃん、お誕生日おめでとう」「金髪の龍汰くん久々に見れてうれしい」「最高のラスト20代を」など祝福のコメントが相次いでいる。

坂東は2026年は6月19日公開予定の黒沢清監督の時代劇『黒牢城』や、舞台『カッコーの巣の上で』への出演を控えるなど、活躍の場をさらに広げている。（文＝リアルサウンド編集部）