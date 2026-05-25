「オーラが。半端ない」「かっこいい」全身黒コーデで登場！ 39歳ベテランDFの“日本代表合流ショット”が話題「お辞儀が懐かしい」
ベテランDFの“風格”あふれる最新ショットが反響を呼んでいる。
５大会連続でワールドカップに臨むFC東京の長友佑都は、５月25日から国内でスタートした日本代表活動に合流。インスタグラムの『長友佑都マネージャー』公式アカウントでは、現地到着時の様子が公開された。
投稿では、黒いTシャツに黒いパンツを合わせ、上着を肩に掛けたスタイルで車から降り立つ姿を披露。サングラスをかけた“オールブラックコーデ”で、車の前で深々とお辞儀をするショットや、建物内へ入る際に軽く一礼する様子など、計４枚の写真がアップされた。
この投稿にはファンからも、「段々と大御所の雰囲気になってきましたね！オーラが。半端ない」「かっこいい〜！夏ファッションですね」「頑張ってください！」「でも、、タモさんにしか見えない」「黒コーデ。華麗に登場」「インテル時代のお辞儀が懐かしい」など、多くのコメントが寄せられている。
日本代表は31日に国際親善試合のアイスランド戦、そして６月14日に北中米W杯初戦のオランダ戦を控える。日本サッカー界を支える39歳サイドバックの存在感に、改めて注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】華麗に登場！ W杯に臨む長友の代表合流ショット！
５大会連続でワールドカップに臨むFC東京の長友佑都は、５月25日から国内でスタートした日本代表活動に合流。インスタグラムの『長友佑都マネージャー』公式アカウントでは、現地到着時の様子が公開された。
投稿では、黒いTシャツに黒いパンツを合わせ、上着を肩に掛けたスタイルで車から降り立つ姿を披露。サングラスをかけた“オールブラックコーデ”で、車の前で深々とお辞儀をするショットや、建物内へ入る際に軽く一礼する様子など、計４枚の写真がアップされた。
この投稿にはファンからも、「段々と大御所の雰囲気になってきましたね！オーラが。半端ない」「かっこいい〜！夏ファッションですね」「頑張ってください！」「でも、、タモさんにしか見えない」「黒コーデ。華麗に登場」「インテル時代のお辞儀が懐かしい」など、多くのコメントが寄せられている。
日本代表は31日に国際親善試合のアイスランド戦、そして６月14日に北中米W杯初戦のオランダ戦を控える。日本サッカー界を支える39歳サイドバックの存在感に、改めて注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】華麗に登場！ W杯に臨む長友の代表合流ショット！