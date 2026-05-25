事件が発覚する数日前、現場付近の住人が、容疑者とみられる男を複数回目撃していました。

兵庫県たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が殺害された事件で、警察は千尋さんに対する殺人容疑で、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）の逮捕状を取り、全国に指名手配しました。

大山容疑者は、10年ほど前まで隣の家に住んでいたということです。

（大山容疑者と小中同級生）「正直びっくりというか、驚きのほうがすごい。おとなしい感じめったにきれることはなかった」

2人は、5月13日ごろに殺害されたとみられていますが、現場周辺では事件発覚前、近隣住民が大山容疑者とみられる人物を何度も目撃していたということです。

「（12日の昼に）殺害現場の方向から駅に向かって猛ダッシュで走っていく人がいた。ＪＲ播磨新宮駅で見た」

「（事件の前に）大山容疑者が以前住んでいた家の玄関の前で慌てた感じで。私を見て隠れるような感じでパッと後ろを向いて」

大山容疑者は身長約160cm、やせ型だということで、警察は情報提供を求めています。

【情報提供】たつの警察署：0791-63-0110