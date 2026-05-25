東京・品川区は、夏の暑さと物価高騰対策として区内の全世帯を対象に4000円を支給する方針を明らかにしました。

品川区は中東情勢の悪化に伴いエネルギー価格が高騰し、また今年の夏も厳しい暑さが予想されていることから、電気とガス料金の補助として、区内の全世帯およそ24万世帯を対象に1世帯あたり4000円を支給する方針だと発表しました。

所得制限は設けないということです。

品川区・森澤恭子区長「どの世帯もそれぞれの状況で物価高騰は厳しいと認識しているので、しっかりと全世帯に届けていくことが大事ではないか」

区によりますと、総務省の家計調査などから家庭の電気・ガス料金が1か月あたり1000円増額する見込みだとして、6月から9月の4か月分となる合計4000円を支給する考えです。

また、迅速に支給するため、区民は紙による申請のほか「LINE」を使って申し込み、コンビニで補助金を受け取ることもできるということです。

区は、この支援事業を含めた補正予算案を区議会に提案し、予算が成立すれば、今年9月から申請の受け付けを開始するとしています。