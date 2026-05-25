「道路が川のように」中国・重慶で住宅街に濁流　3人死亡19人行方不明　豪雨で幼稚園の遊具流され大規模土石流も

木々をのみ込むように増水した川。

茶色い濁流が住宅街の近くまで押し寄せています。

中国南西部の重慶市では、23日夜から24日の早朝にかけて豪雨に見舞われ、広い範囲で浸水被害が発生しました。

映像では、市内にある幼稚園では庭が冠水し、園児たちが遊ぶ遊具は流されてしまっていることが確認できます。

また、多くの商品が並ぶお店では床が水浸しになりました。

店主：

急いで物を上の棚に移しました。水は太ももの高さまで到達して、全ての商品を救うことはできませんでした。

一方、住宅街にも濁流が勢いよく押し寄せ、道路がまるで川のような状態になっていました。

国営メディアによりますと24日未明には2時間で296mmの降水量を記録し、市内の22の河川で警戒水位を超えました。

市街地では水深が約50cmに達するところもあり、排水作業に追われる住民たちの姿がありました。

さらに今回の豪雨によって土石流も発生し、濁流によって積み重なった木々が辺り一面に広がっています。

この豪雨によってこれまでに3人が死亡、19人が行方不明となっていて懸命な救出活動が続いています。