º¸¤«¤éÃæÆü¤ÎÂ¼¾¾³«¿ÍÁª¼ê¡¢³ÚÅ·¤ÎÊ¿ÎÉÎµºÈÁª¼ê

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡þ¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï ÃæÆü¡¼³ÚÅ·¡Ê26Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë

¤¤¤è¤¤¤è26Æü¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÀï¤ÇÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤È³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆâÌî¼ê¡¢Â¼¾¾³«¿ÍÁª¼ê¤ÈÊ¿ÎÉÎµºÈÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Â¼¾¾Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÌÀ¼£Âç¤«¤éÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥­¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é1·³½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï100»î¹çÄ¶¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.275¤ÈÌöÆ°¤â¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤³¤Î¹¥Ä´¤ò¥­¡¼¥×¤Ç¤­¤º¡£ºÆµ¯¤Ë´üÂÔ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¦Âè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤â¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ··â¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌöÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂÐ¤¹¤ë³ÚÅ·¤ÎÊ¿ÎÉÁª¼ê¤Ï¡¢2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇNTTÀ¾ÆüËÜ¤«¤éÆþÃÄ¡£2Ç¯ÌÜ¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤âÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤é¤ì¤º¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë°éÀ®ºÆ·ÀÌó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3¥±¥¿¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºòµ¨¤Ï¡¢9·î¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à·î´ÖMVP¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£11·î¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÇÛ²¼¤Ç¤ÎºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç32»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î6ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢10ÂÇÅÀ¡¢4ÅðÎÝ¡¢ÂÇÎ¨.288¤ÈÌöÆ°¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤â¹¥Ä´¥­¡¼¥×¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£