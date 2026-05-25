¡Ú¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡ÛÃæÆüvs³ÚÅ·¤ÎÃíÌÜÌî¼ê¤Ï¡©¡¡Æ±¤¸¤¯4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆâÌî¼ê¥³¥ó¥Ó
¡þ¥×¥íÌîµå¸òÎ®Àï ÃæÆü¡¼³ÚÅ·¡Ê26Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¤¤¤è¤¤¤è26Æü¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤Î¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£½éÀï¤ÇÂÐ¤¹¤ëÃæÆü¤È³ÚÅ·¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë4Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÆâÌî¼ê¡¢Â¼¾¾³«¿ÍÁª¼ê¤ÈÊ¿ÎÉÎµºÈÁª¼ê¤¬ÌöÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¼¾¾Áª¼ê¤Ï2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÌÀ¼£Âç¤«¤éÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é1·³½Ð¾ì¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯ÌÜ¤Ï100»î¹çÄ¶¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.275¤ÈÌöÆ°¤â¡¢3Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¤³¤Î¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤º¡£ºÆµ¯¤Ë´üÂÔ¤Îº£µ¨¤Ï¡¢½ù¡¹¤Ë¾õÂÖ¤ò¤¢¤²¡¢¹¶¼é¤ËÌöÆ°¤ò¸«¤»»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¡¦Âè1²óÃæ´ÖÈ¯É½¤Ç¤â¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÍ··â¼êÉôÌç¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌöÆ°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£