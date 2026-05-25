「コカ・コーラ」「ジョージア」など９月から165品値上げ、「コカ・コーラ」500mlPETは200円から220円に/コカ･コーラ ボトラーズジャパン

コカ・コーラ ボトラーズジャパンは、9月1日出荷分から主要カテゴリー製品の価格改定を実施する。5月25日に発表した。対象はPETボトル製品、缶製品、パウチ製品、ハンディパック製品、袋入り製品など一部製品を除く165品目。メーカー希望小売価格を3.2〜18.7％引き上げる。

代表的な製品では、「コカ・コーラ」500mlPETのメーカー希望小売価格（税別）が200円から220円に、「爽健美茶」600mlPETも200円が220円になる。缶の「ジョージア エメラルドマウンテン」185mlは145円が165円になる（いずれも税別）。3月に価格改定を実施した緑茶飲料は今回の対象に含まれない。緑茶飲料以外の主要カテゴリー製品を価格改定するのは、2025年10月以来となる。

同社は価格改定の理由について、原材料や資材、エネルギー価格の高騰に加え、為替相場の変動や国際情勢の影響などにより、事業活動にかかるコスト上昇が長期化しているためとしている。製造・オペレーションの効率化や経費削減などに努めてきたが、企業努力のみで吸収することが困難な状況だと説明する。

同社は「今後も企業努力による効率化や経費削減をより一層進めるとともに、みなさまに安全・安心で付加価値の高い製品を提供してまいります」としている。