「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しない６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。オリックスのキーマンは、西川龍馬外野手（３１）。２３年まで広島に所属した「セ界を知り尽くす男」は、かつての「庭」で今季も快打連発なるか。

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ほとんどの投手とシーズン一度きりの対戦となる交流戦において、セ・リーグを経験した西川の存在は大きい。広島からＦＡ移籍初年度だった２４年の交流戦は全体１０位の打率３割１分４厘をマークすると、２５年は同７位の３割２分８厘。同年６月２１日のヤクルト戦（神宮）では吉村から初回先頭打者アーチを放つなど、相手投手の特徴を知り尽くすアドバンテージを最大限に発揮してきた。

プロ１１年目の今季、３、４月は打率３割１分８厘と開幕ダッシュに成功。「いいときもあれば、悪いときもある。うまいこと切り替えるのは、シーズンを通してやっている」と、３試合以上連続で安打が出なかったことは一度もない。オリックスは１１年ぶりに交流戦優勝を果たした２１年、勢いそのままに２５年ぶりのリーグ制覇を達成。西川がレギュラーシーズン同様、コンスタントな打撃でチームを乗せていければ、その先の戦いに向けても勢いがつくはずだ。

「得点圏でしっかり、走者をかえすことが仕事」。広島時代、規定打席に未到達だったシーズンも含めると８年間で４度の３割超えを記録した天才打者。２６年もセ界の脅威となる。

◆西川 龍馬（にしかわ・りょうま）１９９４年１２月１０日、島根・出雲市生まれ。大阪市育ち。３１歳。福井・敦賀気比で主将を務め、３年時の１２年春に甲子園出場。王子を経て、１５年ドラフト５位で広島入団。１７年アジアチャンピオンシップにＵ―２４日本代表で出場。三塁手から外野手に転向した１９年に初めて規定打席に到達し、同年７月に球団記録の初回先頭打者本塁打４本。２３年オフにＦＡでオリックス移籍。歴史好きな父が坂本龍馬にちなんで命名。１７８センチ、８３キロ。右投左打。推定年俸４億円。背番号７。

◆オリックスの交流戦日程

▽５月２６〜２８日 ＤｅＮＡ（横浜スタジアム）

▽２９〜３１日 中日（京セラドーム大阪）

▽６月２〜４日 巨人（東京ドーム）

▽６月５〜７日 広島（マツダスタジアム）

▽６月９〜１１日 ヤクルト（京セラドーム大阪）

▽６月１２〜１４日 阪神（京セラドーム大阪）