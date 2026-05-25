２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの薬丸裕英（６０）が出演。１０代の頃から知る黒柳徹子を前に、還暦を迎えた心境や５歳の孫とのかかわりなどを語った。

２月に６０歳の誕生日を迎え、元アイドル歌手の妻・石川秀美さんがサプライズで還暦祝いのパーティーを企画。ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる３男２女の子どもたちも極秘帰国して参加し、翌日からは２泊３日で家族全員で旅行に出かけたという。

パーティーでは長男の息子である５歳の孫が、出口でお見送りをしながら記念のどら焼きを出席者に「ありがとうございます」と渡していたことを明かし、「孫の社交的な部分が垣間見れてうれしかったですね」と語った。

そんな孫について「甘甘（あまあま）じいじって呼ばれてますね」と薬丸。「しつけは親がすればいいので、本当に甘やかしてますね。嫌われたくないので」とデレデレの様子。電車が好きな孫のリクエストにこたえて、一緒に電車を見に行ったり、車両基地に行ったりしているという。「『何食べたい？』って聞くと必ず『回転寿司』って言うので、電車がすしを運んでくる回転寿司ばかり行ってますね」と話した。

元気に動き回る孫に追いつけるように、体力作りにも励む。「朝の生放送を３０年続けてるんですけど、局入りする前にウォーキング３０分、サウナに入ってから入局してます。あとは週１のパーソナルトレーニング。今も禁酒は続けてますね」と明かした。