【推し活】いつも通り“オタ友の分のチケット”を取ったら...彼女が激怒して、まさかの発言を！？
読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアイドルを応援する“推し活友だち”との間で起きた、まさかのトラブル。良かれと思って取った行動が、友情を壊すきっかけになってしまいました――。これからの友人付きあいの参考になるかも...！
いつものように申し込んだ“2人分”のチケット
私には、同じ男性アイドルグループを応援している仲のいい友人がいました。
大学でも休日でも、会えばいつも推しの話ばかり。ライブがあるたびに一緒に参戦するのが、私たちの定番でした。
チケットの申し込みは、いつも私が担当。友人の分もまとめて申し込むのがいつの間にか当たり前になっていたのです。
そんなある日、推しグループの全国ツアー開催が発表されました。
私は「今回も絶対に一緒に行こう！」と思い、いつも通り友人の分も含めて先行抽選へ申し込みました。
当選報告の直後、友人から届いたのは...
抽選結果の日、私は朝から落ち着きませんでした。
そしてサイトを確認すると――画面には「当選」の文字。
思わずガッツポーズをしてしまうほどうれしくて、私はすぐ友人へ連絡しました。
「チケット取れたよ！」
もちろん、喜んでくれると思っていました。しかし、返ってきたのは、予想外すぎるメッセージだったのです。
「なんで勝手なことするの？」
突然の怒り口調に、私は頭が真っ白になりました。
今までずっと同じ流れでライブへ行っていたのに、なぜ今回だけ怒られているのか、まったく理解できなかったのです。
友人は、なぜ怒っているのでしょうか...このあと、トラブルの真相が明らかになります…！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部