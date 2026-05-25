納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し“似ている芸人”について語った。

スタッフが原田に向かって「めっちゃ（オードリー）若林さんじゃないですか？」と話を振ると、「これはもう高校の時から言われて。なんならオードリーさんがＭ−１でハネた次の日くらいからちょっと俺もチラチラ見られるみたいな」と自他ともに認める、「オードリー」若林正恭似だと明かした。

「その若林さん好きがこんなにも多いんだっていうぐらい、モテるみたいなの本当に若林さんのおかげで。初めて付き合った子も若林さん好きな子で、それで初めて彼女出来たとかもあったから、大分若林さんにはお世話になって…」と、原田の“モテ”も若林から来ていたとも話した。

さらに「でも会ったことないよ若林さんに。いつかこのお礼を言いたいんだけど」と続けると、幸はすかさず「困りますよ！若林さんも」とツッコミを入れた。

大学も学部も同じだという原田と若林。バイト中にも３連続で似てますよねと言われたとこもあると語り、自身で「心底似てる」とした。