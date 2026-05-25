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25日午後5時14分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、それに紫波町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　階上町

□岩手県
宮古市　普代村　野田村
盛岡市　紫波町

■震度1
□青森県
十和田市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　三戸町　五戸町
青森南部町　平内町　むつ市
東通村

□岩手県
久慈市　山田町　田野畑村
二戸市　八幡平市　滝沢市
雫石町　葛巻町　岩手町
矢巾町　軽米町　九戸村
一戸町　大船渡市　釜石市
住田町　大槌町　花巻市
北上市　遠野市　一関市
奥州市　西和賀町　平泉町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　涌谷町　石巻市

□秋田県
北秋田市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。