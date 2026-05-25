青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、階上町、岩手県・宮古市、普代村、野田村、盛岡市、紫波町
25日午後5時14分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、それに紫波町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 階上町
□岩手県
宮古市 普代村 野田村
盛岡市 紫波町
■震度1
□青森県
十和田市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 平内町 むつ市
東通村
□岩手県
久慈市 山田町 田野畑村
二戸市 八幡平市 滝沢市
雫石町 葛巻町 岩手町
矢巾町 軽米町 九戸村
一戸町 大船渡市 釜石市
住田町 大槌町 花巻市
北上市 遠野市 一関市
奥州市 西和賀町 平泉町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 涌谷町 石巻市
□秋田県
北秋田市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。