ABOUT___TONE.のUVセラムが優秀♡うるツヤ肌を叶える新ベース

韓国コスメブランド「ABOUT___TONE.（アバウトトーン）」から、スキンケア感覚で使える新作UVベース「サンセラムベース」が登場♡2026年5月28日（木）より、アバウトトーン公式Qoo10にて発売されます。うるおいを与えながらメイク前の肌コンディションを整え、さらに高UVカットまで叶えるマルチアイテム。乾燥やメイク崩れが気になるこれからの季節にぴったりの注目ベースです♪

化粧ノリを高めるUVベース

サンセラムベース

価格：1,800円(税込)

SPF：SPF50+／PA++++

「サンセラムベース」は、メイク前の肌にしっとりとうるおいを与えながら、乾燥による浮きやヨレを防ぎ、ファンデーションやクッションファンデの仕上がりをなめらかに整えてくれます。

さらに、厚塗り感のない自然なツヤ感を演出し、素肌感のあるベースメイクに♡毎日のメイク前に取り入れたくなるアイテムです。

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みずみずしい密着セラム処方

水分エッセンス75％配合の軽やかなテクスチャーで、べたつきにくく肌へ均一にフィット。

まるで美容液のようなみずみずしさで、肌をうるおしながら快適な使用感を叶えます。

スキンケア後のようなしっとり感が続き、メイクの土台を整えてくれるのも魅力。

乾燥が気になる方や、ベースメイクの密着力を重視したい方にもおすすめです♡

UV対策もこれ1本でOK♡

「サンセラムベース」は、SPF50+／PA++++の高UVカット仕様。日常使いはもちろん、外出時の紫外線対策にも頼れるアイテムです。

うるおいケア・化粧ノリサポート・UV対策を1本で叶えてくれるので、忙しい朝にもぴったり♪

メイク崩れを防ぎながら、ツヤ感のある美しい肌をキープしてくれます。

うるツヤ肌を叶える新定番！

メイク前の肌を整えながら、しっかりUV対策までできるABOUT___TONE.の「サンセラムベース」。

軽やかな使用感とうるおい感で、これからの季節のベースメイクをもっと快適にしてくれそうです♡ツヤ感も化粧ノリも妥協したくない方は、ぜひチェックしてみてください♪