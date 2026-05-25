ソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。26日に始まるセ・パ交流戦で最初に対戦する巨人の“気になる”選手について語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

今回は交流戦直前ということで、最初に対戦するソフトバンクの周東佑京外野手（30）と栗原にも番組がインタビューを実施。ともにこの番組の存在については知らなかったものの、周東に続いて栗原も「プロ野球と言えばジャイアンツという。ちっちゃい時からジャイアンツの試合ばっかり見てましたし、カッコいいなってのは思いますね」と少年時代に巨人ファンだったことをまずは明かした。

そんな栗原にとって気になる巨人のアイツとは…。

「会えてうれしいのは岸田ですかね」と満面笑みで岸田行倫捕手（29）を指名した栗原。

「同級生（同学年）ですし、高校の日本代表で一緒にやってたことがあって。その時から凄く面白いなぁ〜と思ってたんで…」とまさかのおもしろポイント重視で“きっしゃん”との再会を心待ちにした。

だが、打者と捕手として対戦する時は、一筋縄ではいかないようで。

「嫌なこと言ってきますよ、なんか。打ちづらいこと言ってくるし、なんか鼻すすったりしてくるし。うっとうしいっす！」。まさかの“ささやき戦術”と“鼻すすり戦法”で何とか打たせまいとする旧友・岸田を笑顔で警戒して笑わせるおちゃめな栗原だった。