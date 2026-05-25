最初の噴火４時間後に２回目噴火で１３７人が犠牲…１４４人犠牲の十勝岳噴火から１００年

北海道美瑛町や上富良野町などにまたがる十勝岳（２０７７メートル）が噴火し、流れ下った泥流により１４４人が死亡・行方不明となった「大正泥流」の発生から２４日で１００年を迎えた。

上富良野町では追悼式が行われ、約８０人が鎮魂の祈りをささげた。

十勝岳ジオパーク推進協議会によると、１回目の大規模な噴火は１９２６年５月２４日午後０時１１分に発生。噴出した岩石や土砂が噴火口付近の積雪と混じり、泥流となって美瑛町へ流れ下り、４人が死亡、３人が行方不明となった。

同４時１７分には２回目の大規模な噴火が発生。岩石や土砂のほか、流木や熱水を含んだ泥流が上富良野町の市街地や農地を襲い、死者・行方不明者は１３７人に上った。町郷土館によると、泥流は火口付近で時速約１６６キロ、平野部でも時速約３６キロに達した。

硫黄などを含む泥土は平均約６０センチ、最大２メートル以上の厚さで堆積（たいせき）し、水田は耕作不可能に。復旧事業は２７年６月に始まり、木や岩の撤去、土の掘り起こしなどが３２〜３３年頃まで続いた。町史によると、雑草すら生えない土地が、３３年頃には１反（約９９１平方メートル）あたり５俵以上の収穫が見込めるほどになったという。

追悼式では、２回目の噴火の発生時刻に合わせて黙とうがささげられた。上富良野町の斉藤繁町長は「私たちが享受している大地の恵みは先人たちの執念の結晶。多大な労苦に敬意を込めて、未来に向けた災害に強い町づくりを推し進めていく」と述べた。