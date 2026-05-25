森田乃愛は免許紛失も…ニューシューレースで足元がっちり 開幕戦以来の上位進出狙う【ネクヒロ第7戦】
＜Norton Next Generation Tournament事前情報（1日競技）◇25日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ シューズをダイヤル式から靴ひも派に転向した森田乃愛は60台を目標に第7戦に臨む。第2戦のラウンド中にダイヤル式のシューズのワイヤーが切れるアクシデントに見舞われたことで宗旨替え。壊れる心配がないうえに、ピンクの靴ひもが「かわいい」とすっかりお気に入りだ。
年間女王・佐久間朱莉もご満悦
もともと、靴ひもはしっかり締めたい派で、ダイヤルもかっちり締めていた。第2戦ではそれが災いしたのか「左足上がりの時にフィニッシュで右のシューズが壊れました」とワイヤーが切れてしまった。数ホールはそのままプレーしていたが、その後はテーピングで補強してのラウンド。格好も良くなければ、プレーもしづらい状況だった。 「もう壊れるのは嫌なんで」とこの経験を機に靴ひもにチェンジ。シューレースには株式会社ツインズが製造・販売する「MAGIC LACE」を愛用している。同商品は摩擦力の強い糸でほどけにくく、部位に応じて伸縮性を変えてフィット感をラウンド中キープしてくれるとネクヒロだけでなくJLPGAツアーでの愛用者も多い。「（ネクヒロでラウンドレポーターを担当する）黒田カントリークラブさんから『靴が軽くなるよ』って言われて、本当かなって思ってたんですけど、本当に軽いです。キュって締まって緩まない感じがいいですね」。心なしか足取りも軽やかだ。 シューズの問題が解決した一方で、今週は新たなトラブルに見舞われている。地元・大阪から飛行機で乗り込んできたが「免許証をなくしてしまってレンタカーが借りられませんでした。今日は（久世）夏乃香ちゃんにホテルまで迎えに来てもらいました。明日も乗せてもらいます、試合なのに…」。 まだ、免許証を自宅に忘れてきただけという可能性もあるが、今のところ行方不明。「母に電話して家や車を見てもらったけど、見つからないし、前回借りたレンタカー会社にも聞いてみたんですけど、ありませんでした。他に免許証を出した記憶がないんですよね」。 兎にも角にも、今は目の前の試合に集中する時。「最近、試合で60台が出ていないので、まずは60台で回るのが目標です。ティショットはいいのにセカンドをバーディチャンスにつけられていないので、打ち出しとフェードして着弾するところまでしっかりイメージを出していきたいです」。ネクヒロでの60台は第2戦（3月）の初日が最後。７位だった開幕戦以来のトップ10入りで、勢いに乗りたいところだ。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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もともと、靴ひもはしっかり締めたい派で、ダイヤルもかっちり締めていた。第2戦ではそれが災いしたのか「左足上がりの時にフィニッシュで右のシューズが壊れました」とワイヤーが切れてしまった。数ホールはそのままプレーしていたが、その後はテーピングで補強してのラウンド。格好も良くなければ、プレーもしづらい状況だった。 「もう壊れるのは嫌なんで」とこの経験を機に靴ひもにチェンジ。シューレースには株式会社ツインズが製造・販売する「MAGIC LACE」を愛用している。同商品は摩擦力の強い糸でほどけにくく、部位に応じて伸縮性を変えてフィット感をラウンド中キープしてくれるとネクヒロだけでなくJLPGAツアーでの愛用者も多い。「（ネクヒロでラウンドレポーターを担当する）黒田カントリークラブさんから『靴が軽くなるよ』って言われて、本当かなって思ってたんですけど、本当に軽いです。キュって締まって緩まない感じがいいですね」。心なしか足取りも軽やかだ。 シューズの問題が解決した一方で、今週は新たなトラブルに見舞われている。地元・大阪から飛行機で乗り込んできたが「免許証をなくしてしまってレンタカーが借りられませんでした。今日は（久世）夏乃香ちゃんにホテルまで迎えに来てもらいました。明日も乗せてもらいます、試合なのに…」。 まだ、免許証を自宅に忘れてきただけという可能性もあるが、今のところ行方不明。「母に電話して家や車を見てもらったけど、見つからないし、前回借りたレンタカー会社にも聞いてみたんですけど、ありませんでした。他に免許証を出した記憶がないんですよね」。 兎にも角にも、今は目の前の試合に集中する時。「最近、試合で60台が出ていないので、まずは60台で回るのが目標です。ティショットはいいのにセカンドをバーディチャンスにつけられていないので、打ち出しとフェードして着弾するところまでしっかりイメージを出していきたいです」。ネクヒロでの60台は第2戦（3月）の初日が最後。７位だった開幕戦以来のトップ10入りで、勢いに乗りたいところだ。※マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー（共催：株式会社マイナビ、株式会社ALBA、株式会社ALBA TV）は「将来有望な若手女子ゴルファーに真剣勝負の機会を提供して大きく羽ばたいてもらいたい」という思いから2019年に開始。26年は過去最多の18試合を予定。出場選手はポイントランキング、前回大会成績上位者、主催者推薦、QTランク、ファン投票などにより決められる。
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