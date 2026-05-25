35年ぶりレフティVの細野勇策が111ランクアップ 欧州2位の金子駆大は173位【男子世界ランキング】
5月24日付の男子世界ランキングが発表された。
【動画】うなる右こぶし 松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間
先週の米男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」で19位になった久常涼が、60位から59位に1ランクアップ。また同順位で終えた平田憲聖は243位から245位と順位を落とした。先週、試合がなかった松山英樹は1ランクダウンし20位。中島啓太が138位、金谷拓実が145位、比嘉一貴が157位と続く。ベルギーで開催されたDPワールド（欧州）ツアー「ソウダル・オープン」で2位になった金子駆大が192位から173位に上がった。国内男子ツアー「日本プロゴルフ選手権大会 センコーグループカップ」で、ツアー初優勝を挙げた細野勇策は396位から285位と111ランクと大幅アップした。1位のスコッティ・シェフラー（米国）、2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のキャメロン・ヤング（米国）ら上位陣に大きな変動はなかった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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日本プロ 最終成績
ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン 最終成績
ソウダル・オープン 最終成績
「一生名前が残る」レフティ細野勇策がメジャーで初V 35年ぶり快挙に「止められて良かった」
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