キャロウェイ、建国250周年記念ドライバーとボールの3機種ずつ、黒いゼロトルクパターも6月12日に限定店鋪で展開
キャロウェイから、数量・店鋪限定モデルのアナウンス。「アメリカ建国250周年を記念した星条旗の3色と国鳥をレイアウトした『QUANTUMドライバー』と、たなびくアメリカ国旗が正確なセットアップにも貢献する『CHROME TOURボール』の『USA250』シリーズ3モデルを6月12日より限定発売予定です」と、同社広報。
【画像】いかにもアメリカらしい、ド派手な1Wデザインの詳細
「先ごろ、限定製品としてQUANTUMシリーズの世界的サッカーイベントに合わせたモデルや、女性向けのローズゴールド仕様などが登場しましたが、また新たな特別バージョンがお目見えです。『QUANTUMシリーズ USA250』ドライバーと『CHROMEシリーズ USA250』ボールは、アメリカ建国250周年を記念したもので使用されている星条旗の赤、青、白の3色がとてもカラフルです。
また、今回はオデッセイからも、『Square 2 Square TRI-HOT BLACK』パターと『Square 2 Square TRI-HOT SB BLACK』パターがラインアップ。通常版の赤い部分を黒にしたことで生まれた精悍さが大きな魅力となっています。いましか手に入らないこれらの製品は、全国のSELECTED PARTNER STOREとキャロウェイオンラインストアおよび直営店でのみの発売です」（同）
ドライバーは税込価格115,500円〜124,300円で、ボールはオープン価格だが1ダース7,370円でオンラインストアに製品登録されている。 また、『Square 2 Square TRI-HOT BLACK』パターは＃7とJAILBIRDを用意して82,500円。ハンドファースト度合いが極小の『Square 2 Square TRI-HOT SB BLACK』パターは＃7SB／JAILBIRD SB／ROSSIE SBが82,500円、CRUISER ＃7 DBが89,100円となる。限定モデルにて、気になる人はお早めに。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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キャロウェイの建国250周年1W＆ボールと、黒いゼロトルクパター
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また、今回はオデッセイからも、『Square 2 Square TRI-HOT BLACK』パターと『Square 2 Square TRI-HOT SB BLACK』パターがラインアップ。通常版の赤い部分を黒にしたことで生まれた精悍さが大きな魅力となっています。いましか手に入らないこれらの製品は、全国のSELECTED PARTNER STOREとキャロウェイオンラインストアおよび直営店でのみの発売です」（同）
ドライバーは税込価格115,500円〜124,300円で、ボールはオープン価格だが1ダース7,370円でオンラインストアに製品登録されている。 また、『Square 2 Square TRI-HOT BLACK』パターは＃7とJAILBIRDを用意して82,500円。ハンドファースト度合いが極小の『Square 2 Square TRI-HOT SB BLACK』パターは＃7SB／JAILBIRD SB／ROSSIE SBが82,500円、CRUISER ＃7 DBが89,100円となる。限定モデルにて、気になる人はお早めに。
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