狂言師の野村裕基（26）が25日、都内で能狂言「刀剣乱舞」（7月28日、国立能楽堂）の制作発表記者会見を行った。

人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした能狂言の第1弾。能「土蜘蛛」をベースとしたオリジナルストーリーで、源氏の重宝とされる刀剣男士・髭切と膝丸が登場する。

髭切を演じる野村は、能狂言化に「刀にも伝統があり、非常に能狂言との親和性を感じる」と自信。さらに同作を手がけたニトロプラスが制作したアニメ「PSYCHO−PASS」の大ファンだと打ち明け、「高校の時にイギリスに留学していたんですけど、アニメをダウンロードして持って行って、イギリスにいる間も見ていたくらい好きでして」と「PSYCHO−PASS」愛がさく裂。「PSYCHO−PASS」本編に「歴史に敬意を払いなさい、というセリフがある」と触れつつ、西暦2205年から過去へ遡行するという「刀剣乱舞」のストーリーも交えて「歴史に敬意を払いながら、能舞台という場所で新作で刀剣乱舞を表現できたら」と意気込んでいた。公演は同所で7月28日から29日、8月24日から26日まで。