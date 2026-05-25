サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて始動。千葉での合宿初日には13人（GK:早川友基選手、大迫敬介選手、DF:長友佑都選手、吉田麻也選手、渡辺剛選手、瀬古歩夢選手、菅原由勢選手、MF/FW:小川航基選手、堂安律選手、上田綺世選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、鈴木唯人選手）が参加しました。

集団でのパス練習やゲーム形式（5対5、6対6）の練習では、中村俊輔コーチ、長谷部誠コーチが選手に練習方法を説明。選手たちも、強い日差しもある中、約1時間強度のあるメニューをこなしました。

31日アイスランド戦のみ限定での追加招集となった吉田麻也選手（ロサンゼルス・ギャラクシー/アメリカ）は、堂安選手、長友選手など前回ワールドカップメンバーと笑顔で会話。

アメリカでは23年からプレーしており、日本代表に助言を送る立場として期待されており、すでに初日から選手たちと積極的に情報交流。

「朝食の段階からMLS（メジャー リーグ サッカー）の話を選手から聞かれた。去年日本代表はアメリカ遠征がありましたけど、その時は気候が暑くなかった。違う状況になると思うのでしっかり伝えたい。特にダラス（第1戦オランダ、第3戦スウェーデンの開催地）は先月試合をしたばかりなので、非常に重要な情報になってくると思う。ダラスは中東みたいなカラッとしている。スタジアムはいいが、ストームが来たりする」

選手たちのパフォーマンスに影響を与える開催地の詳細な情報を落としこみたい姿勢の吉田選手。「日本がワールドカップで勝つ可能性を1％でも上げるために、自分が思っている知識、経験、情報をすべて選手とチームに伝えたい」と話しています。