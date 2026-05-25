ソフトバンクの周東佑京外野手（30）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。26日に始まるセ・パ交流戦で最初に対戦する巨人の“気になる”選手について語った。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

今回は交流戦直前ということで、最初に対戦するソフトバンクの周東と栗原陵矢内野手（29）にも番組がインタビューを実施。ともにこの番組の存在については知らなかったものの、周東は「僕、出身が群馬なので。ちっちゃいころからずっとジャイアンツ戦ばっかり見てたので。“ジャイアンツだ！”ってなります」と少年時代に巨人ファンだったことを告白して笑みを浮かべた。

気になる巨人選手については「キャベッジ選手ですかね。開幕1番打ってましたし。僕も開幕1番打ってましたし。あれだけ本塁打も打てて打ち方カッコいい1番打者がいたら怖いなって思います」と2年目助っ人のトレイ・キャベッジ外野手（29）を指名。

これを伝え聞いたキャベッジも「周東選手も素晴らしい選手。センターの守備範囲には目を見張るものがある。あまり敵には回したくない選手。そんな選手から褒められてうれしい」と喜んだ。

そして、周東にはもう一人、どうしても気になっちゃう選手が…。昨年5月にソフトバンクからトレードで巨人に移籍した後輩のリチャード内野手（26）だ。

「リチャードは凄い気になってますね。リチャードが逆転ホームラン打った時とかは、本当にリチャードに勇気もらったって言って試合に行く時とかみんなあるんで。僕も応援してますし、チーム全体としてもリチャードのことは凄い気にして応援してます」と周東。

オープン戦で骨折し、今季はまだ1軍出場のない“愛されキャラ”リチャードへの思いも笑顔で語っていた。