サッカー日本代表が２５日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて始動した。

千葉市内でトレーニングを開始したこの日は、Ｗ杯初出場となる菅原由勢（ヴェルダー・ブレーメン）が報道陣の取材に応じ、コーチ陣について「レジェンドしかおらん」とサッカー少年のような一面を見せる場面があった。（デジタル編集部 古和康行）

練習は午前１０時からスタート。駆けつけた多くの報道陣を前に、選手たちは軽めのトレーニングとミニゲームなどをこなして汗を流した。この日の練習には、堂安律（フランクフルト）や上田綺世（フェイエノールト）ら１３選手が参加。リラックスした雰囲気で体を動かした。

練習を終えた後、選手はそれぞれ報道陣の取材を受けるが、この日は多くの選手やコーチが直接、帰りのバスに乗り込んだ。そんな中、菅原はクラブハウスから「取材受けますよ！」と笑顔で登場。初選出の場面について質問されると「前日まではリラックスしていたけど、実際に（森保監督が）名前を呼び始めると（胸が）ドゥクドゥクとしますよね」と緊張していたことを吐露。それでも、「自分がワールドカップのためにやってきた上で、名前が呼ばれたときは楽しかったですね」と振り返った。

けがで代表に加われなかったメンバーのことを聞かれると、厳しい表情を浮かべるなど一瞬重い空気が広がったが、質問がコーチ陣について及ぶと、菅原の表情が和らいだ。今大会、日本代表は現役時代に司令塔として活躍した中村俊輔氏（４７）や元代表主将の長谷部誠氏（４２）ら大物ＯＢがコーチングスタッフに入っている。

そんな状況について菅原は「昨日ホテルで集合して、食事のときにスタッフの方のテーブル見たらレジェンドしかおらん。なんか飯食うの緊張するもん。すごいっすよ」と笑顔を見せ、「僕が子どものころに憧れてた人たちしかいない。今まで接点もないし、一方的に応援していただけです。本も買ってましたよ」と目を輝かせた。

特に中村俊輔コーチについては憧れが強いようで、「俊輔さんはキックでいえば世界歴代トップ１０に入る人。俊輔さんがそのままでいてくれることが僕にとってプラスになる。聞くべきことがあったら選手も自ずと聞くだろう」と声を弾ませ、Ｗ杯を共に戦う喜びを語った。

チームは今月３１日、国立競技場でアイスランド代表と国際親善試合を戦う。