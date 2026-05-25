「日本生命セ・パ交流戦 ２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ロッテの交流戦キーマンは、２３歳の西川史礁外野手。ルーキーイヤーの昨季は交流戦のさなかに１軍昇格して打率４割５分８厘と打ちまくった。今季も交流戦男ぶりを発揮し、チームを上昇気流に乗せる。

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今季の交流戦で最優秀選手賞を狙える実力を、２年目の西川は備えている。パ・リーグ新人王に輝いたルーキーイヤーの昨季、浮上のきっかけをつかんだのは交流戦だった。

球団大卒新人として２８年ぶりに開幕スタメン出場するなど順調なスタートを切ったが、打撃不振に陥って４月１２日に２軍降格。同２９日に１軍昇格も結果は残せず、５月２７日に出場選手登録抹消となった。交流戦開幕時には１軍におらず、サブロー２軍監督兼統括打撃コーチ（現１軍監督）と二人三脚でひたすらバットを振り込む日々。「スイングスピードが速いのだから詰まることを恐れずに、球を手元まで引きつけて打ってみよう」という師匠のアドバイスに従ってプロ仕様の打法を身につけて、交流戦中の６月１３日に１軍昇格。７試合の出場だったが、２４打数１１安打、打率４割５分８厘、５打点と打ちまくって、自信を取り戻した。リーグ戦再開後も打棒は衰えずに、最終的には新人王の栄冠を手にした。

今季もここまでは順調だが、当然、成績に満足はしていない。５月１４日の日本ハム戦（ＺＯＺＯ）の試合前、サブロー監督から「真っすぐに負けない打撃をしよう。引っ張っていい」と言葉をかけられて、迷いがなくなり、６回に細野から２号ソロ。左方向への引っ張りが解禁されたことで、力強い打球が飛ぶようになった。

今季の目標である首位打者のタイトル獲得のためには、昨季のような交流戦での活躍が不可欠。さらにシーズン２ケタ本塁打達成も「絶対に達成したい」というだけに、交流戦自身初アーチを含めて、全１８試合でどれだけ一発を打てるかが重要になる。今季も交流戦で数字を残せたら、自身の夢に近づけるはずだ。

◆西川 史礁（にしかわ・みしょう）２００３年３月２５日、和歌山県生まれ。２３歳。龍谷大平安、青学大を経て２４年ドラフト１位でロッテ入り。昨季は１０８試合、打率２割８分１厘でパ・リーグ新人王に輝いた。１８２センチ、８８キロ。右投右打。背番号６。

◆ロッテの交流戦日程

▽５月２６〜２８日 広島（マツダスタジアム）

▽２９〜３１日 阪神（ＺＯＺＯマリン）

▽６月２〜４日 ヤクルト（神宮）

▽５〜７日 巨人（東京ドーム）

▽９〜１１日 中日（ＺＯＺＯマリン）

▽１２〜１４日 ＤｅＮＡ（ＺＯＺＯマリン）