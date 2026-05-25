【関西グルメ】かわいさあふれる…ハローキティの「本格冷麺」登場 場所は淡路島【概要】
淡路島のハローキティに会える施設 「HELLO KITTY SMILE」（運営：パソナふるさとインキュベーション）で、暑い夏にぴったりな本格冷麺の提供が6月1日から始まる。
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「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。3月14日よりリニューアルされ、「誰もが主役になれる魔法の竜宮城」をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットや、乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」などが設置され、“ハローキティで満たされた”没入空間が楽しめる。
このうち「レストラン玉手箱」と「GARDENテラス」で、本格冷麺4種が登場する。
「レストラン玉手箱」では、本格的な痺れる辛さを楽しめる“麻辣冷麺”や、ひき肉の旨味と豆乳のまろやかさに、ピリ辛のアクセントが効いたコクのある“冷やし豆乳担々麺”、海鮮の旨味に爽やかな柚子の香りが食欲をそそる“海鮮柚子冷麺”の3種類。「GARDENテラス」では、出汁の効いたスッキリとした透き通るスープにのど越しの良い麺が堪らない“韓国冷麺”が味わえる。
「ハローキティのかわいい世界観あふれる店内で、期間限定の冷麺メニューをぜひご堪能ください」と呼びかける。
■HELLO KITTY SMILE 『本格冷麺4種』 概要
期間： 6月1日（月）〜9月30日（水）
提供時間： 11：00〜19：00（L.O 18：30）
内容：
レストラン玉手箱／麻辣冷麺 、冷やし豆乳担麺 、海鮮柚子冷麺
※前菜盛り合わせ、デザート付き
GARDENテラス／韓国冷麺 ※飲茶2種盛り・1ドリンク付き
料金： 2970円（税込）
場所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」
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「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた屋内型複合施設。3月14日よりリニューアルされ、「誰もが主役になれる魔法の竜宮城」をコンセプトに、ハローキティの世界観をより体験できるフォトスポットや、乙姫や人魚姿をしたハローキティのぬいぐるみに囲まれたフォトルーム「OTOHIME ROOM」などが設置され、“ハローキティで満たされた”没入空間が楽しめる。
「レストラン玉手箱」では、本格的な痺れる辛さを楽しめる“麻辣冷麺”や、ひき肉の旨味と豆乳のまろやかさに、ピリ辛のアクセントが効いたコクのある“冷やし豆乳担々麺”、海鮮の旨味に爽やかな柚子の香りが食欲をそそる“海鮮柚子冷麺”の3種類。「GARDENテラス」では、出汁の効いたスッキリとした透き通るスープにのど越しの良い麺が堪らない“韓国冷麺”が味わえる。
「ハローキティのかわいい世界観あふれる店内で、期間限定の冷麺メニューをぜひご堪能ください」と呼びかける。
■HELLO KITTY SMILE 『本格冷麺4種』 概要
期間： 6月1日（月）〜9月30日（水）
提供時間： 11：00〜19：00（L.O 18：30）
内容：
レストラン玉手箱／麻辣冷麺 、冷やし豆乳担麺 、海鮮柚子冷麺
※前菜盛り合わせ、デザート付き
GARDENテラス／韓国冷麺 ※飲茶2種盛り・1ドリンク付き
料金： 2970円（税込）
場所： HELLO KITTY SMILE 2階「レストラン玉手箱」