歴史的快挙の瞬間…女性騎手初クラシック制覇・今村聖奈のジョッキーカメラ公開に反響「後世に残る記録映像」「えぐい涙止まらん」
JRAは24日、公式Xを更新し、同日に行われたGI競走「第87回 オークス」で歴史的快挙を遂げた騎手の今村聖奈（22）のジョッキーカメラ映像を公開。多くの反響が寄せられた。
【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ
東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
そんな今村のジョッキーカメラには、馬群をすり抜けながら、力強く伸びていき1着入線を果たしたジュウリョクピエロの姿とともに、優勝を果たし「キャー!!」と歓声を上げる今村の声が収録されていた。
今村は周りからの祝福を受けて「やったー！ヤバい、勝ってもうた」「やっとジョッキーになれた！」と感激。ジュウリョクピエロに対して「ピエちゃん！あんた1番かっこいいわ」と話しかける様子も。そして、会場にとどろく大歓声をジュウリョクピエロと浴びる感動的な瞬間が収められていた。
この投稿に「後世に残る記録映像。」「えぐい涙止まらん」「まさに歴史的映像!!」「すごいこの映像」など多数のコメントが寄せられた。
今村は、2022年にデビューし、同年3月5日に初勝利。重賞は同年7月のCBC賞で勝っている。昨年には、女性騎手3人目のJRA通算100賞を達成した。今回、クラシック初騎乗だった。また、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。
【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ
東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。
そんな今村のジョッキーカメラには、馬群をすり抜けながら、力強く伸びていき1着入線を果たしたジュウリョクピエロの姿とともに、優勝を果たし「キャー!!」と歓声を上げる今村の声が収録されていた。
この投稿に「後世に残る記録映像。」「えぐい涙止まらん」「まさに歴史的映像!!」「すごいこの映像」など多数のコメントが寄せられた。
今村は、2022年にデビューし、同年3月5日に初勝利。重賞は同年7月のCBC賞で勝っている。昨年には、女性騎手3人目のJRA通算100賞を達成した。今回、クラシック初騎乗だった。また、ホリプロとマネージメント契約を結んでいる。