中国は日本時間2026年5月25日に「長征2号F」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた宇宙船「神舟23号」は予定されていた軌道へ無事投入され、CSS（中国宇宙ステーション）「天宮」へのドッキングに成功したことを、CMSA（中国載人航天工程弁公室、中国有人宇宙プロジェクト弁公室）や中国メディアが伝えています。

打ち上げ情報：長征2号F遥23

・ロケット：長征2号F（Long March 2F/G）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年5月25日0時08分

・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

・ペイロード：神舟23号（Shenzhou 23）

神舟23号について

神舟23号のクルーは、朱楊柱（しゅ・ようちゅう）宇宙飛行士、張志遠（ちょう・しえん）宇宙飛行士、黎家盈（れい・かえい）宇宙飛行士の3名です。

日本時間2026年5月25日0時08分に酒泉衛星発射センターから打ち上げられた神舟23号は、発射から約3時間半後の日本時間同日3時45分にCSSとのドッキングに成功し、2025年11月から滞在している陳冬（ちん・とう）宇宙飛行士、陳中瑞（ちん・ちゅうずい）宇宙飛行士、王傑（おう・けつ）宇宙飛行士と合流しました。

当初、陳冬宇宙飛行士らは「神舟21号」でCSSに到着しましたが、入れ替わりに帰還する予定だった「神舟20号」で窓に亀裂が見つかったため、20号のクルーに宇宙船を譲る形になりました。後日、代わりの宇宙船として「神舟22号」が無人で打ち上げられており、陳冬宇宙飛行士らは23号のクルーと引き継ぎ後に22号で地球へ帰還する予定です。

関連画像・映像

【▲ 宇宙船「神舟23号」を搭載して打ち上げられた長征2号Fロケット（Credit: CMSA）】

【▲ CSS（中国宇宙ステーション）にドッキングした宇宙船「神舟23号」（Credit: CMSA）】

【▲ CSS（中国宇宙ステーション）で対面する「神舟22号」と「神舟23号」のクルー（Credit: CMSA）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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