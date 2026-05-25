巨人の2年目・浦田俊輔内野手（23）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。26日に始まるセ・パ交流戦で対戦したいパ・リーグ投手の実名を挙げ、知られざる“関係”についても明かした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

そのなかで番組は浦田、田和廉投手（23）、平山功太内野手（22）のヤングジャイアンツ3選手にインタビューを実施。それぞれに交流戦で対戦したい相手を聞いた。

すると、浦田は「西武の隅田知一郎投手ですね」と昨季10勝を挙げ、今年3月のWBCにも出場した西武の2021年ドラフト1位左腕・隅田知一郎投手（26）を指名する。

でも、なぜ？

「もともと小学校のほうに…少年野球が一緒で。兄の幼なじみでもあるので。対戦したいなぁってずっと入団した時から思ってたんで」

実は隅田も浦田も長崎県出身。小学生時代に所属していたチームが同じで、浦田の兄と隅田が幼なじみだという意外な事実が明らかになった。

西武とは6月12日から14日に敵地で3連戦。交流戦ラストカードでの対戦となるが、「どうにかヒットを打つっていう意味で、セーフティーバントでヒットっていう…。泥臭くいきたいなと思います」と背番号32は笑顔で胸を躍らせた。

なお、田和は26日から3連戦（東京D）を控えるソフトバンク・山川穂高内野手（34）との対戦を希望し、「フルスイングが凄いと思うんで、そんななかで自分がどういう投球できるのかなっていうふうにはちょっと楽しみかなって思います」とコメント。

左太もも裏肉離れで23日に1軍を離れた平山は離脱前の収録で日本ハム・山崎福也投手（33）との対戦を希望。広島県出身で、広島・床田寛樹投手（31）のファンだそうで「タイプの似ている山崎福也さんと戦いたいかなと思います」と話していた。