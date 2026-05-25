『マンダロリアン・アンド・グローグー』が全世界ナンバーワンの大ヒット！第2弾入場特典も

5月22日（金）に日米同時公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末ランキングにて全世界ナンバーワン、全米ナンバーワン、日本ナンバーワンの大ヒットスタートを切ったことが明らかになった。

日本・北米・全世界でナンバーワンを記録する大ヒット！

先週末に封切られた本作は、日本国内では5月22日（金）〜5月24日（日）の三日間で興行収入約7億4,858万円、動員434,507人を記録し、動員・興行収入ともにナンバーワンスタートを記録した。北米（米国・カナダ）では三日間で約130億円（8,200万ドル）を叩き出し全米ナンバーワンを獲得。祝日であるメモリアルデーを含む4日間累計では約162億円（1億200万ドル）に達する見込みだ。

さらに北米を除く海外市場では約102億円（6,400万ドル）を記録し、全世界累計は三日間で約231億円（1億4,500万ドル）、4日間では約262億円（1億6,500万ドル）に達する見込みとなっている。7年ぶりの劇場最新作であり、「スター・ウォーズ」として初の「Filmed For IMAX（R）」として製作された本作の映像を、プレミアムラージフォーマットで体験する観客で世界中の劇場が賑わった。伝説の賞金稼ぎマンダロリアンと強大なフォースの力を持つ幼いグローグーの親子を超えた固い絆が世界中を大興奮で包んでいる。

グローグーへの愛が世界中で爆発！驚異的な高評価を獲得

7年ぶりの劇場最新作としてついに公開された本作は、ダース・ベイダー亡き帝国が崩壊したあとの銀河を舞台に、マンダロリアンとグローグーの親子が壮大な冒険を繰り広げる全く新しい「スター・ウォーズ」として、映画館へ帰ってきた。最高峰の映像がもたらす圧倒的没入感に加え、マンダロリアンとグローグーの冒険とグローグーの画面を支配する圧倒的な可愛さに世界中で絶賛の嵐が巻き起こっている。

全米映画批評サイト「Rotten Tomatoes」のオーディエンススコアでは89パーセントを記録し、ディズニーが配給したスター・ウォーズ映画のなかで歴代最高スコアとなった。「CinemaScore（R）」でも「A-」という高得点を記録し、さらに国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」でも4.2点、「Yahoo!映画」でも4.1点という高評価を獲得している。

SNS上では公開直後から爆発的な反響が広がり、「グローグーの可愛さが限界突破」「ずっと画面を見つめてしまった」「あの耳と目だけで泣かせてくるの反則すぎる」と、グローグーへの愛があふれる声が止まらない。「マンドーかっこいい！」「アクションや空中戦も最高」「スクリーンの前で声を上げてしまった」と、心を動かされた声も多く寄せられた。また「スター・ウォーズを一度も観たことがないけど完全に楽しめた」「友達に誘われて半信半疑で行ったら人生で一番の映画体験だった」と初心者からの驚きの声も続出し、単なる娯楽を超えた体験として受け止められていることが伝わってくる。加えて公開翌日からグローグーやマンダロリアンのイラストやアートが大量に投稿され、各プラットフォームをにぎわせている。

来日イベントや前夜祭も大盛況！グッズや音楽も記録的セールスに

先週の5月19日（火）には、本作の主演を務めたマンダロリアン役のペドロ・パスカル、ジョン・ファヴロー監督、そしてグローグーが来日してのジャパンプレミアレッドカーペットイベントが開催され、集まったファンは熱狂の渦に包まれた。

イベントのなかでジョン・ファヴロー監督は本作について、「7年ぶりの劇場版最新作なので、7年前はまだまだ子どもで作品を観られなかった方々にも、ぜひ新しい形でスター・ウォーズの世界に入り込んでいただきたいですし、とにかく大きなスクリーンで観てほしい。ファンの皆さんがスター・ウォーズの世界を作り上げてくださるので、それが一番大事なことだと思います」と想いを明かしている。また、ペドロ・パスカルは「僕の子どもの頃の一番の記憶は、こういった作品を大きなスクリーンで観た映画館での記憶。皆さんもそういう記憶に残る作品を観ていただけることを本当にワクワクしていますし、心から楽しんでほしい」と語った。

さらに公開日前日の5月21日（木）には日本最速“前夜祭”が全国5大都市の7劇場にて開催され、TOHOシネマズ六本木ではマンダロリアン役の日本版声優である阪口周平と大のスター・ウォーズ好きであるTHE RAMPAGEの川村壱馬が、キャラクターに扮して集まったファンとともに上映に向けたカウントダウンを行い、大いに盛り上がりを見せた。映画の公開自体が一大イベントになる「スター・ウォーズ」にしかない熱狂ぶりが日本全国で巻き起こっている！

マンダロリアン＆グローグー旋風は劇場だけにとどまらず、全国展開中のポップアップストアでは50年弱シリーズを牽引したダース・ベイダーなどレガシー・キャラクターを押さえてグローグーグッズが売上ナンバーワンを獲得した。映画鑑賞前の人も商品を手にするなど、今やグローグーは国民的愛されキャラクターになっている。さらにディズニー・ミュージックの特別なオンラインストア「ディズニー・ミュージック・エンポーリアム」においてマンダロリアンのアナログレコードなどスター・ウォーズ音楽作品がローンチ以来、過去最高セールスを記録するなど、絶好調だ。

5月29日（金）からは諫山創描き下ろしポスターをプレゼント！

5月29日（金）からは「IMAX（R）」を除くプレミアムラージフォーマットの鑑賞特典として、世界的な人気を誇る漫画「進撃の巨人」の作者である諫山創が描き下ろしたマンダロリアンとグローグーのインスパイア・アートをポスターとしてプレゼントすることが決定した！

インスパイア・アートには、グローグーを我が子のように抱えながら戦闘に挑むマンダロリアンの姿が描かれ、激しいアクションのなかにも二人の強い絆が感じられる仕上がりになっている。さらに、ワイヤーで空中を舞うマンダロリアンの姿は「進撃の巨人」の立体機動装置を想起させる、諫山ならではのダイナミックな描写となっており、両作品の世界観が見事に融合したアートとなっている。また「IMAX（R）」では、「IMAX（R）」版A3ポスターを鑑賞者特典としてプレゼントする。

『マンダロリアン・アンド・グローグー』公開情報

『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、大ヒット公開中。『マンダロリアン』シーズン1〜3はDisney+（ディズニープラス）にて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

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