今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第41回（2026年5月25日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

千佳子様の手術

千佳子（仲間由紀恵）は、嘘（うそ）をついている？

第9週「看病婦とアメ」（演出：橋本万葉）ではまず、千佳子が手術することを決意、その際、りん（見上愛）に見学を許可した。

侯爵夫人は決して気難しくなく、りんの勉強のために手術の見学をさせてくれるほど肝が座っている。仲間たちは感動を口にする。だがりんと直美（上坂樹里）は千佳子が嘘をついているのではないかと疑う。

嘘といっても、直美のようなずる賢い嘘ではない。

心の広さとか肝が座っているとかいうキャラを演じているのではないか。そう、りんと直美は察したのだ。

りんが千佳子に話を聞いてみると、手術が怖いと本音が漏れた。

武家の娘として育ったから、常に毅然としていないといけないと思いこんでいて、弱音を吐くことができない。そんなふうに言って涙する千佳子にりんは手術の間、ずっとそばにいます、と励ます。

その晩、りんは千佳子の手を握り続けた。

「こんなに楽になるものなのね。偽りのない自分の本当の気持ちを知っている人が1人いるということは」

「よかったわ。あなたが赤の他人で。あなたが看護婦で」

この言葉は、バーンズ先生（エマ・ハワード）の教えに説得力をもたらす。りんは以前、患者とお話ししたりあたたかなコミュニケーションをとりたいと思っていたが、それをバーンズ先生にたしなめられた。

つまり、看護婦とは、家族や親しい友人などとは違う、赤の他人だからこそ良い。その特別な立場を生かして、患者の誰にも言えない本音を受け止める仕事。そう思うと、患者としてはありがたい存在だし、仕事としては意義深い。

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