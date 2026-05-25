宮舘涼太の“脚長”スーツ姿に反響！「2次元？」「座っててもスタイルの良さがわかる」「脚の組み方がロイヤルすぎる」子役・番家天嵩との並びにも「身長差がたまらん」の声

【写真】宮舘涼太＆番家天嵩の仲良しオフショット／宮舘涼太のソロオフショット

ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが、時沢エータ役の宮舘涼太（Snow Man）と時沢レオ役の番家天嵩のオフショットを公開した。

■宮舘涼太、スーツ姿で見せた“脚長”オーラ

公開されたのは、宮舘と番家が窓辺に並んで座るオフショット。

宮舘はネイビーのスリーピーススーツに黒のネクタイを合わせた端正な装い。未来を思わせるシルバーの衣装をまとった番家とともに、笑顔でピースサインを決めている。

ファンの視線を集めたのは、宮舘の圧巻のスタイル。すらりと伸びた脚を組んで座る姿は存在感たっぷりで、上品なスーツスタイルをより引き立てている。

公式は「横に並んで座ってお話する2人、可愛かったですよね」とコメント。劇中でも人気の“エータ×レオ”コンビの仲の良さが伝わる1枚となっている。

SNSでは「脚長すぎん？」「脚なっが」「座っててもスタイルの良さがわかる」「脚の組み方がロイヤルすぎる」「エータ×レオ尊い」「この美しい方は2次元？」「この舘様めちゃくちゃ刺さる」「顔が良すぎる」「ふたりの身長差がたまらん」といった声が寄せられている。

■宮舘涼太×番家天嵩の仲良しオフショット

■宮舘涼太のソロオフショット

Snow Man

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