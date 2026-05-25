「広くて素敵！」鈴木奈々、広々スタイリッシュな自宅お風呂を公開 ピカピカに掃除した“芸人”に「尊敬してます」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。「私の家のお風呂です」と、広々としたスタイリッシュな自宅浴室を公開した。
【写真】「素敵なお風呂場」鈴木奈々の広々とした、スタイリッシュな自宅お風呂
鈴木は「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と、自宅の浴室で掃除をするお笑い芸人・赤プル（48）を捉えた写真を公開。写真では、ベージュやホワイトカラーを基調とした柔らかい雰囲気のある浴室を披露している。
掃除の仕上がりについては「めちゃめちゃ綺麗になりました 赤プルさんに感謝感謝です 赤プルさんは芸人さんの仕事をしながら、お掃除の仕事もしてて本当に尊敬してます 水回りが綺麗になって気持ちがスッキリしました」と満足気にコメントしていた。
ものが少なく、スタイリッシュな浴室に「綺麗 大きい 素敵」「広くて素敵なお風呂場ですね」「広い風呂場いいなぁ〜」「赤プルさん、我が家のお風呂も掃除してほしいなぁ」などと、称賛する声が集まっている。
【写真】「素敵なお風呂場」鈴木奈々の広々とした、スタイリッシュな自宅お風呂
鈴木は「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいました キッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と、自宅の浴室で掃除をするお笑い芸人・赤プル（48）を捉えた写真を公開。写真では、ベージュやホワイトカラーを基調とした柔らかい雰囲気のある浴室を披露している。
ものが少なく、スタイリッシュな浴室に「綺麗 大きい 素敵」「広くて素敵なお風呂場ですね」「広い風呂場いいなぁ〜」「赤プルさん、我が家のお風呂も掃除してほしいなぁ」などと、称賛する声が集まっている。