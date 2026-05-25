巨人のドラフト2位右腕・田和廉投手（23＝早大）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。マウンドでの印象的な動作について「さまぁ〜ず」にネーミングをお願いした。

「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹（58）、そして宮崎瑠依（42）という巨人ファン3人が番組MCを務めている。

この日は「自分では言いにくいでしょうが、選手たちはもっと褒められたいはず！」という恒例のコーナーからスタート。最初に直撃されたのが、デビューから16試合連続無失点という球団新人新記録を打ち立てた田和だった。

「さまスタ」初登場の田和。“さまぁ〜ずにココ褒めてほしい！”のは「10登板目のカープの秋山（翔吾）さんに投げたシンカー」だという。

4月28日の広島戦（東京D）で8回先頭の1番・秋山を一ゴロに打ち取った場面。緊迫した場面ではないが、「今季3回目？の対戦で。自分も何度もシンカーを投げている打者だったので、秋山さんがシンカーを待っている状態だと分かっていながら、そこをしっかり腕振って一ゴロに抑えられることができたので。分かっていても打てないっていうのは一つ良かったのかなというふうに思いました」と明確な理由があった。

また、田和と言えば、マウンド上で手にしたロジンバッグをくるくるくるくると回す姿が印象的だ。

これについては「ルーティンじゃないですけど…マウンド上がった時にロジンを回して深呼吸をするっていうのは一つ、取り入れてますね。やらないと不安になるって感じですね、自分は」と説明した背番号30。

さまぁ〜ずにネーミングを考えてもらえば？と促されると「うれしいですね。センスのある何かネーミングをお願いしたいです」と笑顔でおねだりした。

VTRが明けると、三村は「プレッシャーだよ！」と苦笑いだったが、「ドローンにしようか」とまずは一言。そして、最終的には「田和巻き」に決めた。

宮崎は「田和巻き、いいですね！」と乗り気だったが、大竹は「採用されなそうだけどね」と苦笑い。さて、田和は「田和巻き」を気に入るのか。採用か、不採用か。ルーキーの反応に注目だ。