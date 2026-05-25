SHOW-WA＆MATSURI、メンバーへの追跡＆待ち伏せ行為を確認で警告「然るべき対応をさせていただく場合がございます」
SHOW-WAとMATSURIの公式サイトが25日、更新され、一部でメンバーへの追跡行為や待ち伏せ行為があるとして警告した。
【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子
サイトでは「SHOW-WA/MATSURIを応援してくださる皆様へお願い」と題してページを掲載。「いつもSHOW-WA / MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております」と伝えた。
続けて「このような行為は、メンバー本人のみならず、近隣施設・一般の方々・応援してくださるファンの皆様へもご迷惑となる可能性がございます」と説明。「皆様に安心して応援していただける環境を守るためにも、節度ある応援とマナーへのご配慮をお願い申し上げます」と呼び掛けた。
「悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます。今後ともSHOW-WA / MATSURIへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたします」と警告した。
両グループは『夢をあきらめるな！オーディション』で、3000人以上の中から選ばれた12人から、2023年7月に結成された。
2024年9月にSHOW-WAが、翌2025年1月にMATSURIがメジャーデビューを果たした。2025年6月にはSHOW-WA ＆ MATSURIの合同名義で1stシングル『僕らの口笛』をリリースし、第67回日本レコード大賞で新人賞を受賞した。
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サイトでは「SHOW-WA/MATSURIを応援してくださる皆様へお願い」と題してページを掲載。「いつもSHOW-WA / MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での待ち伏せ、車両による追跡行為・つきまとい行為、関連施設を訪れ待ち伏せする行為、無断での撮影、遭遇情報のSNS投稿・拡散など、周囲の皆様へのご迷惑や安全面への影響が懸念される行為が見受けられております」と伝えた。
「悪質な行為につきましては、状況に応じて然るべき対応をさせていただく場合がございます。今後ともSHOW-WA / MATSURIへの温かいご声援を何卒よろしくお願いいたします」と警告した。
両グループは『夢をあきらめるな！オーディション』で、3000人以上の中から選ばれた12人から、2023年7月に結成された。
2024年9月にSHOW-WAが、翌2025年1月にMATSURIがメジャーデビューを果たした。2025年6月にはSHOW-WA ＆ MATSURIの合同名義で1stシングル『僕らの口笛』をリリースし、第67回日本レコード大賞で新人賞を受賞した。