◇MLB アストロズ 8-5 カブス(日本時間25日、リグリー・フィールド)

カブス・今永昇太投手が先発し6回7失点で5敗目。同じくカブスの鈴木誠也選手は「6番・ライト」で出場し好守を見せるも、4試合連続ノーヒットでした。

8失点した前回登板から中5日での先発マウンドに上がった今永投手。初回は2つの三振を奪うなど三者凡退で立ち上がりましたが、2回に先制ソロを被弾。チームが逆転した直後の3回にもソロホームランを浴びます。

そして1点リードの5回に大量失点。ヒットと四死球で満塁とされ、2点タイムリーを浴び逆転を許します。さらに続く3番のクリスチャン・ウォーカー選手にスプリットを捉えられ、426フィート(約129.8メートル)の3ランを被弾。この回一挙5点を失いました。

今永投手は6回まで投げ、94球、7被安打(うち3被本塁打)、6奪三振、2与四死球、7失点。今季ワーストの1試合3被弾で敗戦投手となっています。

そして鈴木選手はバットではこの日も元気なし。4打数無安打1三振で、14打席連続無安打となっています。

一方の守備では好プレーも。5回に今永投手が3ランを浴びた直後、ライト線に上がった打球を追いかけて最後はスライディングキャッチ。フェンスギリギリでの好守備に、今永投手もグラブを1度たたいて称賛しました。

この試合に敗れたカブスは8連敗。4月末から5月上旬にかけて今季2度目の10連勝を記録していたチームが苦しんでいます。