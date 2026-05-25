狂言師の野村裕基（26）と能楽師の大槻裕一（28）が25日、都内で能狂言「刀剣乱舞」（7月28日、国立能楽堂）の制作発表記者会見を行った。人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした能狂言の第1弾。野村は「刀剣乱舞と能狂言の親和性を感じながら想像力を膨らませてご覧いただければ」と語り、大槻も「どういうふうに舞台上でマッチするのか楽しみで仕方がない。素晴らしいものをお届けできるよう頑張りたい」とPRした。

第1弾となる妖蜘蛛編は能「土蜘蛛」をベースとしたオリジナルストーリーで、源氏の重宝とされる刀剣男士・髭切と膝丸が登場する。兄の髭切を演じる野村は「ものに魂が宿るという要素は狂言や能の世界にもあるので、非常に相性がいいと思っている」と期待十分。弟の膝丸を演じる大槻より年下ではあるが「キャラクター的には狂言師が髭切、能楽師が膝丸をやるというのは、やりやすい部分があるかもしれない。髭切の方がチャーミングなので、能舞台では狂言の方が自由度が広い部分があるかも」と気合いをのぞかせた。大槻も「発声も硬く、しっかりしているのが能で、やわらかくまとめてくれるのが狂言。そういうところでもぴったりなのかなと思っている」と自信のほどを語った。

原作には髭切が膝丸の名前を忘れてしまい、膝丸がショックを受ける…というシーンがあるが、能狂言でも登場するのか問われた野村は「内緒です」と笑顔。「国立能楽堂で連日公演をするのは、実はかなり異例なことだと聞いております。初めて能楽を楽しむ方も、普段から能楽を楽しんでいる方も、ぜひそれぞれの楽しみ方で楽しんでいただきたい」と呼びかけた。公演は同所で7月28日から7月29日、8月24日から26日まで。