マーリンラボのテスト飛行でAIが小型のセスナ・キャラバンを操縦した/CNN

ロードアイランド州クォンセット州立空港（CNN）小型のセスナ・キャラバンが滑走路を加速して離陸する。その間、隣に座るパイロットは操縦桿（かん）から手を離したままだ。

このフライトで、筆者の左側に座るテストパイロットのマット・ダイアモンド氏は一切操縦していない。パイロットの通常業務の多くは、人工知能（AI）が代わりに対応している。

法的な観点から言えば、筆者は被験者だ。機体にも「実験機」というラベルが貼られている。自律飛行技術を手がける新興企業マーリンラボのマーリン・パイロット・システムは従来の自動操縦をはるかに上回り、自然言語処理モデルを使って模擬管制官からの指示を聞き取って、コンピューターが生成した女性の声で無線に応答する。ダイアモンド氏が「許可する」と言うと、飛行機は新しい航路へ旋回を始める。

パイロットでもある筆者は、コンピューターに操縦を委ねることにたやすく慣れることはなかった。しかし、より多くの航空会社がAIを活用してパイロットの業務を自動化し、いつかは完全自律飛行を実現しようと空の旅の進化を模索する中、この実演は重要な意味を持つ。

世界中の航空会社は深刻化するパイロット不足に直面している。ボーイングは今後20年の間に航空各社で60万人あまりの新たなパイロットが必要になると試算している。同時に航空安全当局は、近年相次ぐ重大なニアミスや死亡事故を受け、すでに人手が逼迫（ひっぱく）している航空管制システムへのさらなる圧力に直面している。

AI支援操縦に向けた動きは米政府の支持も得ている。ダフィー運輸長官は、米国の老朽化した航空管制システムの近代化を推進するトランプ政権の幅広い取り組みの一環としてAIツールの活用を推進してきた。

ダフィー氏は、政権はAIを、管制官の作業負荷を軽減し、混雑が進む空域全体の効率を向上させる手段と捉えていると述べた。

マーリンは、操縦室でもみられる同様の問題の解決にAIが将来的に貢献できると主張する。「航空事故の80%は今もヒューマンエラーが原因だ」とマーリンのマシュー・ジョージ最高経営責任者（CEO）はCNNに語った。「それを減らせるなら、時間を費やす価値は十分にある」

この考えには異論もある。民間航空の世界では数十年にわたって着実に自動化を進め、今日ではパイロットが手動操縦をしている最中でもコンピューターが入力を解釈するフライ・バイ・ワイヤ・システムが普及している。

「現代の操縦室にはすでにかなりの自動化が組み込まれているが、それは狭い範囲に限定されている」と、スタンフォード大学で自律システムと航空安全の研究を行うマイケル・コッヘンダーファー氏は指摘する。同氏によれば、新しいAI支援システムは従来のルールベースの自動化よりも幅広い想定外の状況に対応できるよう設計されているという。

コッヘンダーファー氏は新しい技術が安全性を高める非常に有望な手段となり得るとしながらも、「技術をさらに堅牢化し、受け入れられるための信頼を確立する道のりはまだ長い」と語った。

パイロットの考えを変えることは容易ではないかもしれない。現在の飛行中の自動化システムはパイロットを中心に据え、必要に応じて介入できるようになっている。

米国とカナダで7万9000人超のパイロットを代表する協会ALPAのジェイソン・アンブロージ会長は、自動化とAIはパイロットを支援するものであって、取って代わるものであってはならないと主張する。

マーリンは、完全にパイロット不在の旅客便はまだはるか先の話だと強調する。「無人機への切り替えをするわけではなく、AIを人間のパイロットと共存させ、信頼を築いていくことが本質だ」とジョージ氏は説明した。

このシステム初となる主要な実証実験の場は軍になるかもしれない。マーリンは先ごろ、最終的にこの技術をC130輸送機に導入するため、米空軍と1億ドル（約160億円）超相当の契約を獲得した。

マーリン・システムは着陸態勢に入ると、滑走路に向けて緩やかな降下を開始し、わずかな横風にもかかわらず着地まで飛行経路を維持しながら操縦桿を微調整し続けた。

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本稿はCNNのピート・マンティーン記者が執筆しました。