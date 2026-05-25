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アンカーは、完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 4」を33％オフの9,990円（税込）で販売しています。

Anker Soundcore Liberty 4（Bluetooth 5.3）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / 3Dオーディオ / ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大28時間再生 / ハイレゾ / IPX4防水規格 / ヘルスモニタリング/PSE技術基準適合】クラウドホワイト Soundcore \9,990 （2026/05/25 14:10時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ノイキャン・3Dオーディオ・健康管理まで！ 多機能さが魅力の完全ワイヤレスイヤホン

↑ アンカーの「Soundcore Liberty 4」。

Soundcore Liberty 4は、アンカー独自の「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」を搭載した完全ワイヤレスイヤホン。周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節し、風切り音の低減機能とともに快適な音響体験を提供するとうたいます。

また、独自のアルゴリズムでリアルタイムに音源を処理し、ライブ会場や映画館にいるような音響体験を提供する「3Dオーディオ」を搭載。ジャイロセンサーが頭の動きを検知し、常時音楽に囲まれた感覚を楽しめるといいます。

バッテリーはイヤホン単体で最大9時間、充電ケース込みで最大28時間の長時間再生が可能で、ワイヤレス充電にも対応しています。さらには、心拍モニタリングやストレスチェック、姿勢リマインダーなどが利用できる「ヘルスモニタリング機能」まで搭載されているという充実ぶりです。

毎日の通勤・通学からオンライン会議、ワークアウトまで幅広く活躍する完全ワイヤレスイヤホン。お買い得なこのタイミングにぜひチェックしてください！

アンカーの完全ワイヤレスイヤホンをAmazonでチェック！

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