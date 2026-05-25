『990円』って本気！？【GU】いま買って夏まで使える！「お買い得トップス」

これから服を買うなら、夏まで使えるアイテムを選びたいところ。コスパ優秀なトップスが【GU（ジーユー）】から登場しているとの情報をキャッチしたので紹介します！ 着まわしの利くTシャツとシャツが、なんと990円（税込）とのこと。どちらもヘビロテできそうだから、ぜひチェックして。

夏に嬉しい接触冷感機能付きTシャツ

【GU】「ドライワイドT」\990（税込）

プチプラながら接触冷感・吸汗速乾機能付きで、汗ばむ季節にぴったりなTシャツ。ゆとりのある身幅 & 長めの袖丈で、さり気なく体型カバーも叶いそう。スタッフさんによると、裾に「サイドスリットが入っているので出して着用していただいてもスッキリ見えます」とのこと。シンプルなデザインで着回し力の高さも魅力です。カラバリ豊富な全7色展開で、イロチ買いもおすすめ。

大人コーデに馴染みやすいきれいめシャツ

【GU】「ドレープシャツ」\990（税込）

ドレープ感のある素材が女性らしい印象のシャツ。「腕まわりがすっきりと見える」（公式サイトより）ロールアップスリーブがポイントです。きちんと見えするデザインなので、オフィスシーンにもマッチ。一枚で着るほか、休日にはこちらのスタッフさんのように、ボタンを外した抜け感のある着こなしもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。