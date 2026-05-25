「サイレント・イヴ」などの楽曲で知られる歌手の辛島美登里が24日、今月28日に迎える誕生日を前に祝福されたことを明かした。



【写真】「サイレント・イヴ」から36年 チョコくわえて意外におちゃめ

辛島は23日に都内で歌手・永井真理子とコンサートを開催。「めぐろパーシモンホール、楽しい時間を本当に有難うございました 降るような拍手も手拍子もとても嬉しかったです」と、まずはファンに感謝した。



さらに「サプライズのお誕生日までお祝いくださりビックリ感激」と記し、ピンクのトップスが鮮やかなコーデで「Happy Birthday Dear Midori」と書かれたチョコレートをくわえる写真をアップした。



別の投稿ではケーキを持った写真とともに、祝福されている様子を公開。「永井さんが突如ケーキを持って現れ、 ちょっピリ早めのサプライズハッピーバースデー、びっくりしました。 この日出会えた全てのお客さまの誕生も一緒にお祝いさせていただきました 本当にありがとうございました」と思いを記している。



アニメ「YAWARA!」の主題歌「ミラクル・ガール」(89年)や「ZUTTO」(90年)を世に送り出している永井は、辛島が歌手デビューする以前から楽曲提供を受けている間柄でもある。



みんなでハッピーバースデーを合唱し、ケーキも分けたという。「チョコは私の胃袋に 私も #永井真理子 さんもメンバーも益々面白く笑顔いっぱいの時間を本当にありがとうございました ラストの横浜も盛り上がっていきましょー」と31日に控える横浜・関内ホールでのコンサートへ意気込んだ。



投稿には誕生日への祝福はもちろん、「美登里さん、変わらないですね」といったコメントや「素敵すぎて感動しました」「サイコーでした」「これからも素敵な歌声を響かせてください」と歌声に酔いしれたファンからの声も届いていた。



鹿児島県出身の辛島は奈良女子大卒業後、作曲家としての活動をスタート。1989年に歌手デビュー。翌90年に女優・仙道敦子と俳優・吉田栄作が出演したTBS系ドラマ「クリスマス・イヴ」の主題歌となった「サイレント・イヴ」が大ヒットした。提供曲も数多い。



（よろず～ニュース編集部）