◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

７度目のダービー制覇を目指す武豊騎手がコンビを組むゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、抽選を突破した青葉賞を上がり３ハロン３３秒４の末脚で差し切り。勝ち時計の２分２３秒０は２０年にオーソリティがマークしたレースレコードタイの好時計で、大きく視界が開ける勝利となった。レース後に鞍上は「同じコースでタイムもいいので（ダービーでも）楽しめると思います」とＧ１初挑戦へ向けて手応え。上原佑調教師は「（鞍上の）庭感がすごかったですね」と東京２４００メートルを知り尽くしたレジェンドのペース判断と位置取りを勝因のひとつに挙げていた。

１週前追い切りは３頭併せの最後方から運び、６ハロン８３秒３―１１秒１。強めに追われたライヒスアドラー（日本ダービー出走）にわずかに遅れる形となったが、同馬は馬なりで脚を伸ばす好調教だった。指揮官は「ほぼ馬なりであの時計でしたし、明らかに青葉賞の時よりも良くなっています」とさらなる上積みを実感。頼りになる名手と馬自身の勢いで世代の頂点を目指す。