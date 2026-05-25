広島・新井貴浩監督が交流戦で巻き返しを誓った。就任４年目で初めて借金を背負って臨む交流戦。借金６の５位からの浮上へ「簡単ではないけど、粘り強く（勝率）５割に近づけるように」と力強く宣言した。

開幕３連勝スタートを切った今季だが、４月は４度の３連敗以上を喫するなど、６勝１４敗と苦しんだ。ここまで５月は９勝９敗の５割。指揮官も「４月は投打に計算できる選手の不調が一気に来た。徐々にピッチャーも野手も（状態を）上げてきて、少しずつかみ合ってきている」と手応えを明かす。チーム防御率は唯一の２点台でリーグトップの２・９３。投手陣を中心に着実に白星を拾っている。

交流戦はパ・リーグ主催試合でＤＨ制が採用される。現状１軍登録されている野手から最適解を模索する見込みだが「色々なことを加味した上で決めていきたい。この選手を固定というのはない。（２軍調整中のドラフト１位・平川）蓮も（２３日の２軍戦で）ホームランを打っている。考えの幅としては持っている」と新井監督。対戦相手の特徴や、相手先発の左右を考慮し日替わりで起用する方針だ。先発陣はチームトップの４勝を挙げていた栗林が右内転筋を痛め離脱。オープナーも採用しながら、勝ち頭不在の苦境を乗り切る。

チームは２４年６月以来の３カード連続勝ち越し中と上昇気流に乗る。このまま２勝１敗ペースで、球団最高の２位に入った２０１７年（１２勝６敗）の再現ができれば、借金完済となる。「交流戦に苦手な（イメージ）はない。一戦一戦しっかり戦いたい」。シーズンの行方を左右する短期決戦を反転攻勢の起点とする。