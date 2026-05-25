「にしたんクリニック」などを手がける西村誠司・エクスコムグローバル株式会社代表取締役社長が２５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。総額１００億円を超える自身の保有株を初公開した。

過去に自らの給与明細をＴｉｋＴｏｋで明かし、大きな話題を呼んだ西村社長。「たくさんの方から『西村社長はどういう投資をして、資産を増やしているんですか？』みたいな話を聞かれるんですよ。外国の株式はさておいて、日本株をどれぐらい投資しているかを具体的に公開した方が、皆さん分かりやすいかなと思いますので初公開いたします」と経緯を語り、５月１５日時点での株式の詳細をまとめた画像を動画に貼り付けた。

画像によると、全株式を合わせた総額は１０８億４１８２万７７００円。「僕は総合商社を中心に運用しておりまして。僕ね、初心者の方から相談を受けたら、個別銘柄で言うんだったら５大商社をバランス良く買うといいんじゃないか、とアドバイスしております」と話す一方、「細かな投資判断はあるんですけど、それはお会いした時に教えましょうかね。ちょっと内緒にしておきましょうか」と笑った。

１００億円を越える上場株式があると年間の配当額も大きく、「ざっくり言うと３億円くらいの配当がありまして。２０％の税金を支払った後でも、だいたい月に２０００万円ぐらいの配当金を得られている」と西村社長。「僕は株ほど手堅いものはないなって思ってるんで。理屈が分かれば本当にね、ほとんどリスクはないかと思うんです。皆さんも是非、株式投資に興味を持ってもらえれば」と呼びかけた。