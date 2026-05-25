水曜4週連続、各ブランド600円均一！ オーファス「創業31周年創業祭」

記事ポイント 6月の毎週水曜日、グループ各ブランドの人気らーめんが一律600円（税込）で提供されます券売機で食券を購入すると30人に1人の確率で餃子券が当たるキャンペーンを実施します替玉・大盛・トッピングの回数券（11枚綴り）が6月1日〜14日の期間限定で販売されます 6月の毎週水曜日、グループ各ブランドの人気らーめんが一律600円（税込）で提供されます券売機で食券を購入すると30人に1人の確率で餃子券が当たるキャンペーンを実施します替玉・大盛・トッピングの回数券（11枚綴り）が6月1日〜14日の期間限定で販売されます

オーファスが、2026年6月に「創業31周年創業祭」を開催します。

東京都町田市に本社を置く同社は、「おがわや」「丸にたちばな」「小川流」「らーめん専門店小川」など複数のらーめんブランドを展開しており、今回の創業祭では各ブランドの人気メニューを特別価格で味わえる機会が設けられています。

オーファス「創業31周年創業祭」





開催期間：2026年6月主催：株式会社オーファス公式サイト：ra-menogawa.com

創業祭では、毎週水曜日にブランドを替えながららーめんを600円（税込）の特別価格で提供します。

さらに、6月中に券売機で食券を購入すると30人に1人の確率で餃子券が当たるキャンペーンや、替玉・大盛・トッピングの回数券といった期間限定の特別企画も実施されます。

創業祭限定 特別価格らーめん

6月の毎週水曜日、グループ各ブランドの看板メニューが600円（税込）で提供されます。

通常価格から大幅に割り引かれたこの企画は、ブランドごとに日程が分かれており、4週にわたって異なるらーめんを楽しめます。

6月3日（水）：おがわや 全店（イオン相模原店を除く）／醤油らーめん 600円（税込）6月10日（水）：丸にたちばな／煮干しそば 600円（税込）6月17日（水）：小川流 全店／醤油らーめん 600円（税込）6月24日（水）：らーめん専門店小川 全店／小川らーめん 600円（税込）

30人に1人 餃子券プレゼントキャンペーン

6月中、対象店舗の券売機で食券を購入すると、30人に1人の確率で餃子券が当たります。

丸にたちばなでは「水餃子」での提供となります。

期間限定 回数券販売





6月1日〜14日の期間、ブランドごとに11枚綴りの回数券が販売されます。

いずれも1枚あたりの単価が通常より大幅に下がり、常連ユーザーにとって使い勝手のよい価格設定となっています。

らーめん専門店小川：替玉回数券（11枚）900円（税込）／通常1玉120円→約82円、約32％OFFおがわや：大盛回数券（11枚）800円（税込）／通常100円→約73円、約27％OFF小川流：トッピング（叉焼除く）＆ライス回数券（11枚）900円（税込）／通常最大200円→約82円、最大59％OFF

最大割引率となる小川流の回数券は、トッピングとライスを合わせて通常最大200円のところを1回約82円で利用できる内容です。

6月14日までの限定販売のため、早めの購入が必要です。

4店舗限定 火曜餃子祭り

6月中の毎週火曜日16時以降、麺類を注文した場合に限り、餃子5個が100円（税込）で提供される特典が4店舗で実施されます。

対象は大和桜ケ丘店・129号店・多摩貝取店・あきる野店の4店舗で、夕方以降に立ち寄った際に活用できる企画となっています。

特別価格らーめんの4週連続展開に加え、餃子券キャンペーン・回数券・火曜餃子祭りと複数の企画が重なる6月は、普段よりお得にオーファスグループのらーめんを味わえる機会です。

600円均一価格は1日限定の水曜開催のため、各ブランドの対象日を事前に確認しておくとよいでしょう。

オーファス「創業31周年創業祭」の紹介でした。

よくある質問

Q. 特別価格らーめんの600円提供は各ブランドとも終日対応していますか？

A. ソース上では終日・時間帯の記載はなく、各水曜日の対象ブランド全店での提供となっています。

詳細は公式サイト（ra-menogawa.com）に掲載されます。

Q. 回数券は購入した店舗以外でも使えますか？

A. ソース上では店舗間の利用可否についての記載はなく、各ブランドの対象店舗での利用が前提となっています。

利用条件の詳細は公式サイトまたは各店舗から案内されます。

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